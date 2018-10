Im ersten Spiel der neuen Bundesligasaison feierten die Klosterneuburger Dukes einen wichtigen Auftaktsieg gegen starke Grazer.

Den besseren Auftakt in die Begegnung erwischten allerdings die Gäste aus der Steiermark. Nach einem raschen Dreier von Lenni Burgemeister waren es die Grazer, die bis zur fünften Minute auf 6:12 davon zogen.

Nach einigen Wechseln, unter anderem wurden die beiden Neuzugänge Max Hopfgartner und Momo Lanegger auf das Parkett geschickt, kamen die Klosterneuburger aber besser in die Begegnung und konnten bis zur Viertelpause sogar mit 24:23 in Führung gehen.

Lanegger-Hopfgartner mit tollen Spielzügen

Das zweite Viertel begannen die Dukes mit viel Intensität. Vor allem in der Defense ging man sehr konzentriert ans Werk und machte den Grazern das Leben schwer. Mit einem Schlussspurt setzten sich die Niederösterreicher bis zur Pause auf 42:34 ab.

Nach dem Seitenwechsel starteten beiden Teams zunächst sehr nervös, ehe vier Dreier von Graz das Spiel wieder spannend machten. Daher lagen die Gäste vor dem Schlussabschnitt auch knapp mit 62:63 in Front.

Fünf Minuten vor dem Ende konnten sich die Klosterneuburger mit einem 5:0-Lauf zunächst absetzen, ehe die Grazer wieder auf zwei Punkte verkürzen konnten.

Edin Bavcic mit einem Offensiv-Rebound und zwei leichten Punkten stellte die Vier-Punkte-Führung wieder her. Dieser wurde bis zur Schlusssirene gehalten und die Dukes siegten schlussendlich sicher mit 83:76.

Nun geht es zunächst am Mittwoch im Alpe-Adria-Cup in Brünn weiter, ehe am kommenden Samstag das NÖ-Derby in Traiskirchen steigt.