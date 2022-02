Dukes Klosterneuburg: Jetzt wird es richtig schwer

Der Auftrag vor dem Heimspiel gegen Oberwart war klar. Die Dukes wollten, wie auch im Hinspiel überraschen und wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Platzierungsrunde mitnehmen.

Die Gunners, die im Moment das heißeste Team der Liga sind, haben aber einen deutlichen Strich durch die Rechnung der Dukes gemacht und ihren Erfolgslauf fortgesetzt.

Bereits in den ersten Minuten der Partie unterstrich Oberwart seine Vormachtstellung. Die Dukes, die auf Miletic und Jakubowski und nach dem ersten Viertel auch auf Mullings verzichten mussten, produzierten zu viele Turnover, die von den Gastgebern gekonnte ausgenutzt wurden. Zusätzlich bissen die Klosterneuburger sich an der Verteidigung der Gunners die Zähen aus. Besonders gegen die Zonenverteidigung wirkten die Klosterneuburger teilweise planlos. So setzte sich Oberwart ohne große Mühe bereits im ersten Abschnitt auf 30:22 ab.

"Wir waren physisch nicht in der Lage dagegenzuhalten.“

Im zweiten Abschnitt wirkte es kurze Zeit so, als könnten die Dukes sich zurückkämpfen. Doch diese Hoffnung währte nur kurz, denn die Würfe der Gäste wollten einfach nicht den Weg in den Korb finden. Die am Rebound überlegenen Gunners ließen kaum zweite Chancen zu und setzten sich bis zur Halbzeit vorentscheidend auf 55:32 ab. Gegen Ende des dritten Viertels erwischten die Dukes ein stärkere Phase und konnten den Abschnitt sogar knapp gewinnen. Am Sieg der Gunners, die vor dem Schlussviertel noch immer mit 73:51 führten, war allerdings nicht mehr zu rütteln. Im Schlussviertel schraubte Oberwart das Tempo runter und die Dukes waren auf Augenhöhe unterwegs. Für eine Aufholjagd war es aber bereits zu spät und die Partie ging mit 96:80 deutlich an Oberwart. Besonders physisch waren die Gastgeber überlegen, was auch Dukes-Coach O‘Shea anerkennen musste: „Gratulation an Oberwart, sie haben das Spiel von Anfang an dominiert. Wir waren physisch nicht in der Lage dagegenzuhalten.“

Ein Platz unter den Top-Sechs, der den Einzug in die Platzierungsrunde bedeuten würde ist jetzt in weite ferne gerückt. Die Dukes bräuchten kräftige Schützenhilfe aus Kapfenberg und müssten in den verbleibenden Runden einige Überraschungen hinlegen.