Die BK IMMOunited Dukes haben Chris O’Shea als neuen Headcoach verpflichtet. Der 39-jährige US-Amerikaner kennt die österreichische Liga ausgezeichnet, denn von 2003 bis 2015 war er unter anderem als Assistant Coach bei den Gmunden Swans erfolgreich. Auch aus seiner Arbeit für den ÖBV kennt man O‘Shea in Klosterneuburg. Dort hat er auch mit BK-Obmann Werner Sallomon zusammengearbeitet. Für den Verband fungierte er zuletzt als Assistant Coach des Nationalteams und als Trainer der U20. 2015 wagte er den Schritt in die deutsche Bundesliga, zu den Baskets Bonn. Neben seiner Tätigkeit als Co-Trainer übernahm er interimistisch auch den Posten des Headcoach.

O‘Shea hat Erfahrung und kennt die Liga

O‘Shea bringt also viel Erfahrung mit und kennt die Liga gut. „Werner und ich sind seit unserer Zeit beim Verband immer in Kontakt geblieben. Ich wollte jetzt den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und das Amt des Headcoachs übernehmen. Es ist natürlich ein Vorteil, dass ich schon einmal in der österreichischen Liga gearbeitet habe und deshalb noch viele Leute und die Rahmenbedingungen kenne. Insofern ist mir auch die Entscheidung hier herzukommen leichtgefallen,“ so Neo-Coach O’Shea.

Auf seine Philosophie angesprochen meint O’Shea: „Kommunikation ist das Wichtigste, um das volle Potential abzurufen, egal ob auf dem Spielfeld oder abseits davon. Ich werde mich sehr viel mit den Spielern einzeln unterhalten, aber auch auf dem Spielfeld müssen alle ständig miteinander reden und die Körpersprache ist wichtig. Klar will ich auch attraktiven Basketball spielen, aber vor allem erfolgreich. Ich erinnere mich an viele Spiele gegen Klosterneuburg, man hat hier immer gut als Team zusammengespielt, hat viel gepasst und gut geworfen, das ist auch ein Teil meiner Idealvorstellung von Basketball. Energie, Intensität, Teambasketball und die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln sind die Dinge, die ich mir erwarte.“

Zeleznik bleibt als Assistant-Coach erhalten

Damir Zeleznik, der das Traineramt vor der jüngsten Saison von Werner Sallomon übernahm, wird den Dukes als Assistant-Coach erhalten bleiben. Ihm fehlt weiterhin die A-Lizenz. Die letzte Saison konnte er nur aufgrund einer Sondergenehmigung der Liga während Corona ausüben.

Obmann Sallomon freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit O‘Shea: „Ich denke, mit Chris haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden, er kennt die Liga sehr gut und passt mit seiner Philosophie perfekt zu uns, daher haben wir uns auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt.“

Auch die restliche Planung für die nächste Saison geht bei den Dukes mit großen Schritten voran. Jurica Blazevic und Pedrag Miletic haben ihre Ausfälle hinter sich und werden stark zurückkommen und mit Benjamin Blazevic wurde ein Neuzugang verpflichtet, der gut zu den Dukes passen sollte. „Unsere Planungen laufen gut, im Grunde genommen ist nur noch eine Inside-Position offen, ansonsten wurde der Kader großteils gehalten,“ verrät der Obmann. Vor der kommenden Saison wollen die Dukes auch wieder am Alpe Adria Cup teilnehmen, um sich auf die Saison vorzubereiten und die Entwicklung der Spieler zu fördern.