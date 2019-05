DUKES KLOSTERNEUBURG - KAPFENBERG BULLS 57:58. Nachdem die Klosterneuburger in Kapfenberg einen Sieg entführen konnten, wollten sie den amtierenden Meister auch zu Hause ärgern.

Im dritten Spiel der Serie gaben aber zunächst die Gäste den Ton an und erspielten sich eine 14:23-Führung nach dem ersten Viertel.

Im zweiten Abschnitt hielten die Klosterneuburger dann aber dagegen, so ging es beim Stand von 38:29 in die Halbzeit.

Markus Nurschinger Eine deutliche Steigerung

Nach dem Seitenwechsel starteten zunächst wieder die Bulls besser ins Spiel und führten rasch mit 31:45. Doch dann begannen die Dukes konzentrierter zu agieren und kamen bis zum Schlussabschnitt auf fünf Punkte heran.

Die Klosterneuburger wurden immer stärker und gingen nach drei Minuten zum ersten Mal seit der Anfangsphase wieder in Führung. Die Stimmung im Dukes Castle war am Kochen und es entstand ein heißer Playoff-Fight. Eine Minute vor Spielende hieß es 54:54, damit ging es auch in die Verlängerung.

Da ging es weiter wahnsinnig eng zur Sache. Mit einem Punkt Rückstand und 20 Sekunden auf der Uhr hatten die Bulls den letzten Angriff. Vujosevics Wurf fand sein Ziel nicht, doch Nelson-Henry holte den Offensiv-Rebound und machte mit dem Buzzer den entscheidenden Korb für sein Team.



DUKES KLOSTERNEUBURG - KAPFENBERG BULLS 43:54. Im vierten Spiel schien dann bei beiden Teams die Luft draußen.

Zwar hielten die Dukes den Rückstand immer in Grenzen und gingen nach einem 24:28-Pausenrückstand im dritten Viertel sogar in Führung, hatten im letzten Abschnitt aber nicht mehr die nötigen Kräfte.

Letztlich mussten sie sich klar geschlagen geben und schieden somit im Halbfinale mit 1:3 aus.