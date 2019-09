Bevor die Klosterneuburger Dukes am Sonntag das erste Ligaspiel der neuen Saison bestreiten, gastierten am Freitag uns Sonntag mit Wien und St. Pölten noch zwei Testspielgegner im Happyland.

Gegen den BC Vienna taten sich die Klosterneuburger nur im ersten Viertel schwer (19:18), gaben danach aber den Ton an und führten zur Halbzeit mit 45:34.

Diesen Vorsprung behielten die Dukes auch vor dem Schlussabschnitt (66:54) und setzten in diesem dann noch einmal einen drauf. Sie holten sich die letzten zehn Minuten mit 31:18 und siegten letztlich klar und verdient mit 97:72.

BK IMMOUNITED DUKES - SKN ST. PÖLTEN 90:93. Ganz anders verlief das Spiel gegen Aufsteiger St. Pölten. Schenkte man sich in den ersten zehn Minuten nichts (27:27), holten sich die Klosterneuburger eine knappe 46:41 Pausenführung.

Nach Seitenwechsel zogen die Dukes zunächst um weitere sieben Punkte davon, dann kam allerdings St. Pölten immer besser ins Spiel und holte sich vor dem Schlussabschnitt sogar die 65:73 Führung.

In einem spannenden letzten Viertel hatten die Gäste dann allerdings das bessere Ende für sich und konnten über einen knappen 90:93-Sieg jubeln.

Am Sonntag geht es für die Klosterneuburger nun auch endlich in der Liga los. Um 17.30 Uhr gastieren die Traiskirchen Lions im Happyland. Das Ex-Team von Neuzugang Benedikt Danek musste heuer viele Abgänge verzeichnen und setzt vor allem auf junge Spieler.

Die Klosterneuburger gehen also mit Sicherheit als Favorit in das erste NÖ-Derby der Saison. Bereits am 2. Oktober starten die Dukes dann auch in den Alpe-Adria-Cup, wo sie um 19 Uhr GTK Gliwice aus Polen empfangen.