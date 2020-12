SKN ST. PÖLTEN - BK IMMOUNITED DUKES 91:86. Im Derby gegen St. Pölten wollten die Klosterneuburger nach ein paar durchwachsenen Wochen wieder einen Sieg feiern. Die Basketballer aus der Landeshauptstadt präsentierten sich allerdings stärker als erwartet und die Dukes brachten in der Defensive nicht die gewohnte Stärke aufs Parkett.

Christoph Nurschinger Zu früh für Sorgenfalten

So siegten die Gastgeber am Ende verdient und die Dukes müssen sich steigern, um nächste Woche gegen Wien endlich wieder als Sieger vom Platz zu gehen.

Beide Teams mussten auf wichtige Stützen verzichten. Bei den Dukes fehlte Kapitän Edin Bavcic und St. Pölten spielte ohne Kelvin Lewis. Im ersten Viertel setzten die Dukes sich zunächst leicht ab, doch die Wölfe fanden mit einem 8:0-Run ins Spiel und boten bis zum Viertelende Paroli.

Zweites Viertelmit Derbycharakter

Im zweiten Viertel hatte die Partie richtigen Derby-Charakter und beide Teams schenkten sich nichts. Die Dukes dominierten den Rebound, doch St. Pölten traf hochprozentig, Die Teams gingen beim Stand von 41:41 zur Halbzeit in die Kabine.

Ein ähnliches Bild bot sich im dritten Abschnitt. Die Dukes zogen zunächst leicht davon, doch die Landeshauptstädter blieben aus der Distanz souverän und hielten den Rückstand immer knapp.

Im letzten Viertel kamen die Dukes dann ins Straucheln. Vier Minuten vor Schluss lag die Zeleznik-Truppe mit 77:81 zurück. In der Crunchtime wollten die entscheidenden Würfe den Weg in den Korb einfach nicht finden. So kam es, dass die solide spielenden St. Pöltner den ersten Derbysieg seit acht Jahren für sich verbuchen konnten, während die Dukes in dieser Saison erstmals zwei Spiele in Serie verlieren.