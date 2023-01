Dukes Klosterneuburg: Wiedergutmachung war klare Sache

Werbung

Die Auswärtsniederlage gegen die Dragonz vor einigen Wochen haben die Dukes sicherlich nicht vergessen. Nach einer katastrophalen Schlussphase mussten die Klosterneuburger sich damalas am Ende hauchdünn geschlagen geben, wobei auch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen zu dieser Niederlage beitrugen.

Seither haben die Dukes sich aber gemausert und spielen nach einem Trainerwechsel auf ganz anderem Niveau.

Dukes mit konzentrierten Auftritt

Dementsprechend war der Auftritt am jüngsten Spieltag gegen die Liganeulinge aus dem Burgenland ganz anders. Die Dukes setzten sich bereits in den ersten Minuten leicht ab und waren das spielerisch eindeutig bessere Team. Angeführt von Kevin Bracy-Davis halten die Dukes den Vorsprun konstant. In der Schlussphase, gaben sie den Dragonz schlichtweg nicht die Möglichkeit zur Aufholjagd und setzten sich am Ende souverän mit 81:61 durch.

„Ein sehr wichtiger Sieg für uns, wir wussten, dass Eisenstadt eine sehr gefährliche Mannschaft ist. Sie haben zuletzt gezeigt, dass sie auch Mannschaften wie Oberwart schlagen können. Wir haben einen guten Start hingelegt, dann war es etwas holprig. In der zweiten Halbzeit haben wir den Abstand gehalten und souverän gewonnen“, analysierte Dukes-Coach Damir Zeleznik die Begegnung.