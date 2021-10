Dukes müssen in der Offensive nachlegen

Nach dem packenden Spiel geegn die Kapfenberg Bulls letzte Woche, mussten die Klosterneuburger in dieser Woche doppelt antreten. Am Mittwoch kassierte man eine eher deutliche 55:72 Niederlage gegen Spisski Rytieri. Schmerzhafter als diese Niederlage im Alpe Adria Cup ist aber die vergebene Chance im Superliga-Heimspiel gegen Graz. In einem ähnlich spannenden Spiel wie zuletzt auch in Kapfenberg, unterlagen die Gastgeber am Ende knapp mit 64:66.

Besonders im Duell mit Graz zeigten die Dukes zwei verschiedene Gesichter. Teilweise hatten die Klosterneuburger in der Offensive grobe Probleme. So gelangen den Gastgebern in den ersten sieben Minuten nur vier Punkte. Auch im zweiten Viertel erwischten die Klosterneuburger einen massiven Durchhänger. Zwischendurch zeigte man sich aber auch von der anderen Seite. Nach dem deutlichen Rückstand im ersten und zweiten Viertel setzten die BK-Herren zu zwei starken Phasen an, in denen man wieder zu den Steirern aufschließen konnte. Besonders in den ersten Minuten des dritten Viertels drückten die Dukes dem Spiel ihren Stempel auf und trafen hochprozentig.

Das Problem scheint momentan aber noch eher in der Offensive zu liegen. Selbst wenn die Truppe von Coach Chris O‘Shea gerade nicht trifft, steht man in der Verteidigung sehr gut. 55 Punkte im Spiel gegen Spisski Rytieri sind schlichtweg zu wenig und auch die 64 Punkte gegen Graz erfordern eine starke Leistung der Defence, um überhaupt im Spiel zu bleiben. Das kann zum Teil auch an der Herangehensweise der Klosterneuburger liegen, die früh auf eine hohe Rotation setzen und sich so manchmal selbst aus dem Rhythmus bringen. Das wird deutlich, wenn man sich ansieht, wie intensiv Graz im Vergleich auf seine Startspieler setzt.

Die hohe Rotation ist aber nunmal der Zugang der Klosterneuburger. Gegen Kapfenberg hat sie sich am Ende der Partie ausgezahlt und im Verlauf der Saison ist damit zu rechnen, dass das Team mit dieser Taktik immer besser umgehen kann.