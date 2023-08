Dukes verstärken sich unter dem Korb

Nachdem in den letzten Wochen mit Michael Weathers und Lukas Reichle bereits die ersten Transfers bei den BK Dukes für die kommende Saison in der Basketball Superliga verkündet wurden, ist jetzt auch schon der dritte Neuzugang fixiert.

Während mit Reichle ein Guard und mit Weathers ein vielseitiger Außenspieler geholt wurden, gelang jetzt eine wichtige Verstärkung für die Position unter dem Korb: Dragan Bjeletic heißt der neue Mann der für die Klosterneuburger am Brett arbeiten soll und er bringt zumindest die richtigen Voraussetzungen mit. Der Montenegriner ist 2,05 Meter groß, hat scheinbar ordentlich Kraft, um sich am Rebound gegen die Konkurrenz durchzusetzen, und bringt bereits viel Erfahrung aus hochkarätigen Ligen mit.

Hochkarätiger Lebenslauf

Der 30-Jährige war zuletzt für KK Teodo in der ersten montenegrinischen Liga aktiv. Dort kam er im Schnitt auf stolze 14,9 Punkte und 7,5 Rebounds. Davor absolvierte er bereits einige Stationen, darunter BC Prievidza in er Slowakei oder Zlatorog Lasko in Slowenien. Beide Vereine sind den Klosterneuburgern aus dem Alpe Adria Cup bekannt, aber auch Stationen in Bosnien und Rumänien finden sich im Karriere-Lebenslauf des Centerspielers.

Der Neuzugang zeigt sich bereits heiß auf die anstehenden Aufgaben mit den Dukes: „Ich freue mich, zum Team zu stoßen, und kann die Vorbereitung und die neue Saison nicht erwarten. Ich verspreche, mein Bestes zu geben, damit wir gute Ergebnisse erzielen und unseren Fans tollen Basketball bieten.“

Dukes-Coach Damir Zeleznik, für den dies der erste Kader ist, denn er selbst als Headcoach in der Superliga zusammenstellt, ist davon überzeugt, dass man den richtigen Mann für den Kampf unter dem Korb gefunden hat: „Ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, Dragan nach Klosterneuburg zu holen. Er hat in einigen guten Ligen erfolgreich gespielt und bringt viel Erfahrung in unser Team. Er wird sowohl offensiv als auch defensiv eine große Rolle spielen.“