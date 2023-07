Eine neue Herausforderung

Ab der kommenden Saison werden die Klosterneuburger Basketballerinnen wieder in einem internationalen Bewerb auf dem Platz stehen. Die Duchess von Coach Franz Zderadicka haben nämlich den Schritt gewagt, im Alpe Adria Cup Women mitzuspielen und werden sich mit hochkarätigen Damenteams aus dem Ausland messen. Der Alpe Adria Cup der Damen startet zunächst mit einer Poolphase mit zwei Gruppen. Die Gegnerinnen der Duchess stehen dabei bereits fest: Sie werden es mit Slavia Banksa Bystrica aus der Slowakei, ZKD Maribor aus Slowenien und Kazl Split aus Kroatien zu tun bekommen.

Auch St. Pölten mischt mit

Die BK-Damen sind allerdings nicht das einzige österreichische Team, dass hier mitmischt. Auch die erst jüngst gegründete Damenmannschaft aus St. Pölten geht im AAC-Women an den Start, befindet sich aber in der zweiten Gruppe, mit Piestanske Cajky (Slowakei), ZKK Triglav (Slowenien) und KK Tresnjevka 2009 (Kroatien).

Spiele eventuell auch in Klosterneuburg

Die Gruppenphase soll in jeweils drei Miniturnieren ausgetragen werden, bei denen alle Teams der jeweiligen Gruppen zum Einsatz kommen, der genaue Spielplan steht allerdings noch nicht fest. Für zwei der drei Turniere in der Gruppe der Duchess wird aktuell noch ein Austragungsort gesucht. Für das letzte Turnier, welches im Februar stattfinden soll, gibt es aktuell auch Überlegungen dieses in Klosterneuburg auszutragen. Dann würden die Klosterneuburger Fans in den Genuss feinsten Damenbasketballs direkt vor der Haustüre kommen.