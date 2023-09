Duchess mit erfolgreichem Start in den AAC

Am Wochenende ging es für die BK Duchess im Alpe Adria Cup los. Zwei Spiele, beide in Maribor ausgetragen, standen auf dem Program.

Am Samstag musste man sich den klaren Favoritinnen der Basketballhochburg KAZL Split geschlagen geben. Nach den ersten Minuten lagen die Duchess zwar mit 15:7 in Front, das Team aus Kroatien drehte dann aber an der Intensitätsschraube und gestaltete das Spiel bis zum Viertelelnde noch spannend (15:14). Im zweiten Viertel fehlte den Duchess dann die Durschlagskraft in der Offensive und die Gegnerinnen übernahmen die Kontrolle. Bei 27:32 aus Sicht der Duchess ging es in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit blieb das Spiel ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Split legte zwar immer wieder leicht vor, doch angeführt von einer überragend aufspielenden Lisa Zderadicka hielten die Duchess sich im Spiel. Bei 47:53 ging es ins Schlussviertel.

Eine Minute vor dem Schlusspfiff stand es noch 63:63, die Schlussminute gehört aber den Kroatinnen, die sich mit 70:63 durchsetzten. „Beide Teams haben in der ersten Halbzeit alle Spielerinnen aufs Feld gebracht. Es hat sich ein spannendes Spiel entwickelt. Ich bin mit unserer Leistung durchaus zufrieden, auch wenn es für den Sieg knapp nicht gereicht hat. Den wollen wir dafür dann morgen im Spiel gegen Maribor holen“, so Coach Franz Zderadicka nach der Partie.

Am Anfang der Partie gegen Maribor am Sonntag sprach nicht viel für einen Erfolg. Die Gastgeberinnen dominierten die Begegnung im ersten Abschnitt und kamen zu vielen leichten Abschlüssen. Im zweiten Abschnitt fighteten die Duchess sich mit einem Kraftakt zurück in die Partie.

Nach der Pause lieferten die Klosterneuburgerinnen dann eine richtig starke Halbzeit ab. Gegen die variable Verteidigung der Gastgeberinnen wurde meist die richtige Lösung gefunden und am Ende durften die Duchess über den ersten Sieg im AAC jubeln, nachdem sie sich mit 84:68 durchsetzten.

„Wir haben sehr viel gelernt und sind glücklich mit einem Sieg heimzufahren“, so Coach Zderadicka.