Die Überraschung blieb aus

Nach zwei knappen Niederlagen waren die Dukes in dem Wissen zum Auswärtsspiel nach Wien angereist, dass der Meister und Titelfavorit aus der Hauptstadt durchaus in Schlagdistanz liegt. Dass man auf Kapitän Clemens Leydolf und Punktegarant Predrag Miletic verzichten musste, machte die Aufgabe aber natürlich nicht wirklich leichter. Das Team von Damir Zeleznik zeigte dennoch gleich zu Beginn der Begegnung, warum man sich durchaus Chancen in diesem Duell ausrechnete und spielte auf Augenhöhe mit dem Liga-Krösus mit. Zunächst dominierten die Defensivabteilungen, was den Dukes durchaus in die Karten spielte, denn, dass man mit den Wienern in einer Offensivschlacht nicht mithalten würde, war klar.

Bei 19:16 für die Wiener ging es in die erste Viertelpause. Im zweiten Abschnitt starteten die Wiener wie aus der Pistole geschossen und zogen davon. Es brauchte einen Kraftakt der Dukes und ein starkes Viertel von Bracy-Davis, um das wieder halbwegs aufzuholen. Bei 45:40 ging es in die Kabine und die Dukes waren somit noch immer im Rennen. Allerdings zeichneten sich zu diesem Zeitpunkt bereits leichte Foulprobleme ab.

Entscheidende Pfiffe

Im dritten Viertel wurde das Spiel dann etwas chaotisch und die Schiedsrichter hatten die Begegnung nicht immer unter Kontrolle. Aus einer Partie, die sonst bis zum Ende spannend geblieben wäre, wurde eine einseitige Sache. Coach Zeleznik musste die Halle nach zwei technischen Fouls gegen die Bank verlassen, Jakob Wonisch und Kevin Bracy-Davis wurden ebenfalls nach technischen Fouls ausgeschlossen und Benjamin Blazevic und Lennart Burgemeister waren bereits mit vier Fouls belastet.

Somit hatten die Dukes schlichtweg nicht mehr die notwendigen Ressourcen, um den Meister bis zum Ende vor eine Herausforderung zu stellen und mussten sich dann doch recht deutlich mit 85:70 geschlagen geben. „Gratulation an Wien. Wir haben in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht gut gespielt, leider ist uns in der zweiten Halbzeit die Möglichkeit genommen worden, uns da dagegenzustemmen und dem Gegner Paroli zu bieten,“ so Damir Zeleznik. „Das Wichtigste ist für uns der Sieg. Wir mussten nicht zu viel Energie reinstecken, da wir viel rotiert haben. Das ist gut, da wir eine wichtige Woche vor uns haben“, kommentierte Bogc Vojosevic das Spiel aus Sicht der Wiener.