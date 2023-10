Dukes setzen den Erfolgslauf fort

Mit drei Siegen aus drei Spielen im Gepäck gingen die BK Dukes als klarer Favorit in das Donau-Derby gegen die noch sieglosen Timberwolves. Auch ohne den verkühlten Michael Weathers auf dem Feld lieferten die Klosterneuburger einen furiosen Start. Angeführt von Valentin Bauer (12 Punkte im ersten Viertel) und Will Carius (11 Punkte im ersten Viertel) zogen die Hausherren schon im ersten Abschnitt davon. Nach knapp fünf Minuten stand es bereits 16:2 für die Klosterneuburger und die Timberwolves standen bereits bei fünf Teamfouls. Mit 28:14 zum Ende des ersten Viertels waren die Wiener rund um Ex-Duke Momo Lanegger fast schon gut bedient.

In ähnlicher Tonart ging es zunächst auch im zweiten Abschnitt weiter. Nach einem Ballgewinn durch Bauer stellte Blazevic mit einem Dunk auf 31:14 und zwang die Gäste zu einer frühen Auszeit. Diese zeigte Wirkung. Für die nächsten Minuten fehlte den Dukes in der Offensive der Rhythmus, doch da die Wiener sich mit Ballverlusten das Leben schwer machten, blieb der Vorsprung konstant. Zumindest bis knapp vier Minuten vor Ende des Viertels. Da zogen die Dukes ein Timeout, kamen wieder mit den Qualitäten des ersten Abschnitts aufs Feld und bauten den Vorsprung bis zur Halbzeitpause sogar noch auf 50:25 aus.

Klosterneuburger dominierten auch nach der Pause

Dass die Hausherren die letzten beiden Abschnitte nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, war eine bittere Lektion der Saisonvorbereitung, als man gegen die Timberwolves einen Vorsprung von 17 Punkten aus der Hand gab. Dementsprechend nahm die Zeleznik-Truppe auch im dritten Viertel den Fuß nicht vom Gas. Die Timberwolves agierten jetzt zwar stärker als vor der Kabinenpause und verkürzten den Abstand, doch dank starker Schlussminuten gingen die Dukes mit einem komfortablen 69:48 ins Schlussviertel.

Die ersten Minuten des letzten Abschnitts dominierten die Defensivabteilungen, was den Dukes durchaus in die Karten spielte. Den Wienern rannte die Zeit durch die Finger und bei den Klosterneuburgern brachte Coach Zeleznik in den Schlussminuten auch noch Lendl, Schwinn, Camagni und Terglav von der Bank zum Einsatz. Am Ende stand für die Klosterneuburger ein deutlicher und verdienter 84:66-Erfolg zu Buche, bei dem besonders Valentin Bauer (23 Punkte, 8 Assists), Will Carius (20 Punkte, 9 Rebounds) und Benjamin Blazevic (double-double mit 14 Punkten und 12 Rebounds) glänzten.

Will Carius, Spieler der Dukes: „Das war ein wichtiger Sieg für uns und wir sind froh, bei 4:0 zu stehen. Mike hat uns gefehlt, aber es ist wichtig, dass wir auch ohne ihn gut spielen können. Er kommt nächste Woche zurück und wird uns noch stärker machen.“