Duchess haben leichtes Spiel

Das Duell der Duchess mit KOS Celovec eröffnet den Klosterneuburger Basketballnachmittag im Happyland. Beide Teams treten dezimiert an. Die Duchess müssen auf Wildbacher, Polygalova und Berbec verzichten, die Kärntnerinnen sind gar nur mit acht Spielerinnen erschienen. Bereits im ersten Viertel sorgen die BK-Damen für klare Verhältnisse und ziehen auf 32:6 davon. An der Übermacht der Gastgeberinnen ändert sich auch in der zweiten Halbzeit nichts. Mit 62:16 ist das Spiel bereits zur Halbzeit entschieden.

Spiel nach der Halbzeit nur Formsache

Auch in den übrigen beiden Abschnitten bleiben die Duchess das deutlich bessere Team. Die Mannschaft von Franz Zderadicka rotiert viel, lässt sich dadurch aber nicht aus dem Rhythmus bringen und entscheidet die Begegnung mit 114:32 für sich.

Stimmen zum Spiel:

Franz Zderadicka, Trainer BK Raiffeisen Duchess: „Eigentlich wollten wir heute Vorbereitung für das Cup-Semifinale betreiben, leider waren unsere Gäste allerdings sehr dezimiert. Ich glaube dennoch das wir ein unterhaltsames Spiel für unsere Zuschauer liefern konnten.“

Jaka Siberle, Trainer KOS Celovec: „Ein verdienter Sieg der Duchess. Klosterneuburg hat sehr gut und kompakt gespielt. Lieder waren wir sehr ersatzgeschwächt, daher hat es nicht für mehr gereicht. Der Score ist ein bisschen zu hoch, minus 30 bis 40 Punkte wären ok gewesen, aber so ist halt Basketball “