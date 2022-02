Dukes ringen Wels nieder

Beide Mannschaften sind sich der Bedeutung dieser Begegnung bewusst und beginnen nervös. Nach vier Minuten steht es erst 3:3, doch beide Teams halten bereits bei drei Teamfouls. Die Dukes kommen früh in Foulprobleme und sind bereits nach knapp über fünf Minuten in den Bonusfouls. Ein Dunk von Murray-Boyles zum 10:8 für die Dukes bringt erstmals richtig Leben in die Halle und in die Mannschaft, die sich durch einen Buzzerbeater-Dreipunkter von Oikonomopoulos leicht auf 20:14 absetzt.

Das zweite Viertel startet mit einigen Ballverlusten auf beiden Seiten. Wels trifft nicht hochprozentig, doch für die Dukes wirkt der Korb jetzt wie vernagelt und nach knapp fünf Minuten ist die Partie wieder ausgeglichen. Die Dukes hadern in dieser Phase mit einigen Schiedsrichterentscheidungen und lassen sich so etwas aus dem Spiel bringen. Diesmal ist es Valentin Bauer, der zu diesem Zeitpunkt bei einer Wurfquote von 100 Prozent liegt, der das Team in einer brenzligen Phase wachrüttelt. Bei 34:30 aus Sicht der Dukes geht es in die Halbzeitpause.

Im dritten Abschnitt bleibt das Spiel zunächst sehr physisch und kampfbetont. Die Dukes stören die Angriffe zwischenzeitlich sehr effektiv, doch auch Wels bleibt in der Defensive sehr stark. Kein Team kann sich absetzen und bei 51:45 geht es ins Schlussviertel.

Beide Teams kämpfen jetzt mit allen Mitteln um jeden Ball und die Dukes können den knappen Vorsprung zunächst halten. Die Entscheidung fällt in den Schlussminuten. Zwei Minuten vor dem Ende verschafft Oikonomopoulos den Dukes mit einem Dreipunkter wieder etwas Luft: 60:53. 30 Sekunden später versenkt er nach einem abgewehrten Angriff der Welser den nächsten Dreier, bevor Jakubowski mit zwei Punkten unter dem Korb für die Entscheidung sorgt. Die Dukes gewinnen diese kämpferische Partie am Ende verdient mit 67:55, wobei das Endresultat etwas zu deutlich ausfällt.