Dukes unterliegen dem Tabellenführer

Nach zwei Überraschungserfolgen gegen Oberwart und Graz gehen die Dukes mit viel Selbstvertrauen aber ohne Predrag Miletic in die Begegnung gegen die Titelfavoriten aus Wien. Die Gäste, die seit der ersten Runde neun Spiele am Stück für sich entschieden, sind trotz der guten Form der Dukes der Favorit in dieser Begegnung.

Die Gastgeber zeigen sich aber in Spiellaune, sind zunächst die bessere Mannschaft und setzen sich etwas ab. Durch viele Foulpfiffe in den ersten Minuten müssen die Klosterneuburger aber die Intensität in der Defensive reduzieren und die Gäste kommen wieder heran. Nach einem guten ersten Viertel geht es bei 17:15 für die Gastgeber in die erste Verschnaufpause.

Auch im zweiten Abschnitt starten die Dukes besser und ziehen davon. Gegen Viertelmitte muss Bracy-Davis vom Feld, nachdem er einen Rados-Ellbogen mit dem Gesicht stoppt. Außerdem hält der US-Boy nach diesem Kontakt bereits bei drei Fouls. Die Wiener können daraus nur kurzfristig Kapital schlagen. Die Dukes halten ihren Vorsprung und bei 40:31 aus Sicht der Gastgeber geht es in die Halbzeit.

Zweite Halbzeit auf Augenhöhe

Im dritten Viertel geht es Schlag auf Schlag weiter. Immer wenn die Wiener den Rückstand verkürzen, haben die Dukes die passende Antwort. Bis kurz vor Ende des Abschnitts halten die Dukes ihren Vorsprung, doch in der letzten Minute geht den Wienern der Knopf auf. Mit einem 8:0-Run inklusive Buzzer Beater von Vujosevic verkürzen die Gäste auf 53:51.

Acht Minuten vor dem Ende gehen die Meister aus Wien erstmals seit dem ersten Viertel wieder in Führung. Die Dukes bleiben Defensiv gut, offensiv wirkt der Korb jetzt aber wie vernagelt. Die Gäste zeigen jetzt jene Routine und Treffsicherheit, die sie aktuell zum Titelfavoriten macht. Mit einem Kraftakt halten die Männer von Damir Zeleznik das Spiel bis in die Schlussminute offen. 20 Sekunden vor dem Ende stellt Murati per Dreipunkter allerdings den Endstand von 63:69 her.

Stimmen zum Spiel

Clemens Leydolf, Spieler der Dukes: „Wir können durchaus stolz auf unsere Leistung sein, denn wir haben dem amtierenden Meister heute zumindest 35 Minuten lang Paroli geboten. Darauf müssen wir aufbauen.“

Enis Murati, Spieler des BC Vienna: „Klosterneuburg hat heute sehr hart gekämpft und wir wussten, dass es schwierig wird. Wir haben heute unseren Charakter gezeigt, nie aufgegeben und in der entscheidenden Phase gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind.“