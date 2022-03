Klosterneuburg Dukes unterliegen Swans trotz beherzter Leistung

Die Dukes treten ersatzgeschwächt in Gmunden bei den Swans an. Die Klosterneuburger schlagen sich beim schwierigen Gastspiel allerdings besser als erwartet. Besonders in der Offensive ist zunächst viel Bewegung im Spiel der Dukes, die den Swans Paroli bieten.

Die Swans zeigen aber dennoch, dass sie die insgesamt bessere Mannschaft sind. Bei 43:29 für die Swans geht es zur Halbzeit in die Kabine. Im dritten und vierten Viertel zeigen die Dukes aber ihr großes Kämpferherz und bleiben mit viel Einsatz in der Partie.

In den Schlussminuten sind die Dukes sogar noch an den Swans dran, am Ende fehlen aber die Kraftreserven um das Spiel noch zu drehen und die Klosterneuburger unterliegen nach einer beherzten Partie mit 79:73.