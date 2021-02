Klosterneuburg zum dritten Mal Damen-Cupsieger .

Die Duchess Klosterneuburg sind zum dritten Mal hintereinander Sieger im Basketball-Cup der Damen. Die Niederösterreicherinnen gewannen am Sonntagabend im Finale in St. Pölten mit 57:55 (23:23) gegen UBI Graz. Die Steirerinnen mussten sich auch im vierten Endspiel in Serie geschlagen geben.