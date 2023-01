Klosterneuburger Duchess zum fünften Mal Cupsieger

Werbung

Das Team aus der Babenbergerstadt entschieden am Sonntag das Finale gegen UBI Graz in Oberwart souverän 97:45 (46:17) für sich. Lilla Horvath vom Siegerteam wurde als wertvollste Spielerin ("MVP") ausgezeichnet.

Die Niederösterreicherinnen ließen vom Aufwurf weg keine Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen. 14:0 lagen sie voran, ehe Graz nach sechs Minuten erstmals anschrieb. Am Spielverlauf änderte sich nichts. Am Ende stand ein Kantersieg der Titelverteidigerinnen, die im Südburgenland eine eindrucksvolle Serie fortgesetzt haben. Ihre letzte Niederlage im Cup datiert vom November 2017. Ungewöhnlich, aber Tatsache: Das Ergebnis des Cup-Endspiels wird auch für die Meisterschaft in der Frauen-Superliga gewertet.

Um 17.30 Uhr (live ORF Sport +) steigt das Finale der Männer. Der sechsfache Cupsieger Swans Gmunden trifft als Favorit auf UBSC Graz.