Klosterneuburger Sixers: Entscheidung in letzter Sekunde

In Bruck an der Leitha wurde am Wochenende das Final Four im Landesliga Cup ausgetragen. Am Start waren Tulln, Amstetten, Bruck und die Sixers aus Klosterneuburg. Die Hoffnungen auf den ersten Titel waren bei den Sixers durchaus gegeben. Mit Christian Nagl kehrte ein äußerst wichtiger Spieler unter dem Korb und in der Defensive nach einer Verletzungspause zurück und wenige Tage vor dem Spiel sah es noch so aus, als könnte Coach Rabl auf eine komplette Mannschaft setzen. Auf der Zielgeraden fielen dann aber Heilmann und Kolonovits aus und schmälerten die Rotation.

Sixers verschliefen den Start in die Partie

Wie es die Regeln im Cup wollen, starteten die Sixers aufgrund der Vorgabe mit acht Punkten Rückstand in ihre Begegnung mit den Foxes. Nachdem die Sixers den Start in die Partie verpatzten, sah man sich rasch einem Rückstand von 16 Punkten gegenüber. Die Hausherren spielten in der Defensive ihre gewohnte Zonenverteidigung, machten das Spiel damit langsam und suchten ihr Glück in der Offensive erfolgreich von Außen. Dennoch gelang es den Sixers, sich im Lauf der ersten beiden Abschnitte zu fangen. Bis zur Halbzeit waren die Klosterneuburger auf 48:39 herangekommen und es kündigte sich eine spannende zweite Halbzeit an. Angeführt von Christoph Gschwind und Curtis Bobb die am laufenden Band punkteten und Leo Koll, der seine Mitspieler schön in Szene setzte, glichen die Sixers aus und bei 67:67 ging es ins Schlussviertel.

Da sah es so aus, als würde das Spiel geradewegs auf eine Overtime zusteuern. Bei ausgeglichenem Spielstand und mit wenig Zeit auf der Uhr, ließen die Sixers sich zu einem verfrühten Wurf hinreißen, Bruck schnappte sich den Rebound und einen langen Pass und einen Layup später, lag Bruck, mit 1,6 Sekunden auf der Uhr, plötzlich wieder in Führung.

Die Sixers konnten ihre letzte Chance nicht verwerten und mussten sich somit geschlagen geben. „Wir haben den Start verschlafen. Das passiert uns gegen Bruck fast immer. Ich glaube, wir unterschätzen sie einfach und dafür haben wir die Rechnung präsentiert bekommen. Am Ende müssen wir cleverer spielen und das Spiel notfalls einfach in die Overtime gehen lassen“, fasste Sixers-Coach Ludwig Rabl das Spiel zusammen. Das Finale am Sonntag lautete dann Bruck gegen Tulln. Die Hausherren aus Bruck setzten sich in diesem Spiel durch und schnappten sich damit daheim den Titel.