Klosterneuburgerinnen ohne Probleme zum fünften Streich

Die Mission 5 ist geglückt! Zum fünften Mal in Serie schnappten die BK Duchess sich am Wochenende den Titel im Austria Cup der Damen. Das Finalspiel, das gleichzeitig auch als reguläres Spiel für die Liga gewertet wurde, war ab der ersten Minute fest in der Hand der Klosterneuburgerinnen.

Die bestachen mit allen Qualitäten, die sie in der bisherigen Saison auszeichneten. In der Offensive wurde der Ball rasch bewegt und oft die richtige Anspielstation gefunden. Sarah Schicher und Lilla Horvath wurden unter dem Korb gesucht und erfolgreich gefunden. Wenn die Grazerinnen den Raum unter dem Korb eng machten, dann wanderte das Spielgerät schnell nach außen, wo die Duchess von Downtown punkteten.

In der Defensive waren die Klosterneuburgerinnen perfekt eingestellt und die Grazerinnen brauchten sagenhafte sechs Minuten bis zum ersten Korberfolg. Dabei zeigten die BK-Damen ihre defensive Vielseitigkeit und waren sowohl mit bissiger Personenverteidigung, als auch mit einer gut eingestellten Zonenverteidigung erfolgreich.

Bereits nach dem ersten Viertel war die Marschrichtung der Partie klar zu sehen und zur Halbzeit stand es gar schon 46:17 für die Duchess.

Duchess waren perfekt eingestellt

Franz Zderadicka hatte sein Team perfekt eingestellt und rotierte bereits früh seine Bank aufs Feld. Die gab sich aber keine Blöße und baute den Vorsprung ebenfalls konstant aus. Am Ende setzten die Klosterneuburgerinnen sich mit 97:45 durch und durften zum fünften Mal in Serie den Cup-Pokal in die Höhe stemmen. Eine unglaubliche Serie.

„Wir hatten einen perfekten Start mit 14:0 nach fünf Minuten und haben über das ganze Spiel unsere Ziele übererfüllt. Wir haben die Topscorer in Schranken gehalten, haben Defensivrebounds geholt und wir sind sehr glücklich“, fasste Duchess-Headcoach die Partie aus seiner Sicht zusammen.

„Wir sind sehr fokussiert gestartet, haben unsere Würfe von Anfang an getroffen, wo Graz Schwierigkeiten hatte. Sie hatten auch Fouprobleme bei ihren Key-Spielerinnen, die wir auch versucht haben aus dem Spiel zu nehmen. Das ist uns gut gelungen und wir konnten so einen guten Vorsprung bis zur Halbzeit herausspielen. Sind dann auch gut in die zweite Hälfte gestartet, wodurch das Ergebnis dann doch sehr eindeutig war“, sprach Lisa Zderadicka den Umstand an, dass Camilla Neumann, stärkste Spielerin bei UBI bereits im zweiten Viertel mit drei Fouls lange Zeit auf der Bank verbrachte.

UBI-Trainerin Tanja Kuzmanovic ging hart mit ihrer Mannschaft ins Gericht: „Wir sind komplett schlecht ins Spiel gestartet, ich habe die Mädls nicht wiedererkannt. Wir waren so unsicher, haben offensiv kein Mittel gefunden, es hat nichts funktioniert. Wir hatten einfach viel zu viel Respekt. Die Mädls haben sich damit keinen Gefallen getan. Ich muss zugeben, Klosterneuburg hat sehr große Qualität. Sie sind vor allem auf den Inside-Positionen sehr gut, wir hatten da heute keine Antwort. Wie wir uns heute präsentiert haben, war nicht akzeptabel. Für den weiteren Verlauf müssen wir da jetzt einiges analysieren.“