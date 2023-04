Klosterneuburger Sixers bezwingen die Alligators

Auch in der Landesliga sind die Play-offs jetzt angelaufen. Die Sixers aus Klosterneuburg mussten am Sonntag auswärts in Deutsch-Wagram antreten und setzten sich durch ein starkes drittes Viertel nach einem spannenden Spiel mit 77:66 durch.

Den besseren Start ins Spiel erwischten die Gastgeber aus Deutsch-Wagram. Sie sicherten sich das erste Viertel mit 20:15. Bei den Sixers stand Point Guard Leo Koll, der im Verlauf der Saison immer wichtiger wurde, bereits nach drei Minuten bei zwei Fouls. Markus Lechner, der Ludwig Rabl als Trainer auf der Bank vertrat, sah sich gezwungen ihn für den Rest der ersten Halbzeit auf der Bank zu lassen: „Das war mir in dieser Phase zu riskant ihn weiterspielen zu lassen, in der zweiten Halbzeit ist er dann wieder auf dem Platz gestanden,“ so Lechner.

Auch im zweiten Viertel waren die Gastgeber das bessere Team und setzten sich weiter ab. Bei 36:29 aus Sicht der Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Die Sixers starteten dann wie aus der Pistole geschossen ins dritte Viertel. Besonders Gschwind drückte dem Spiel seinen Stempel auf, versenkte gleich zu Beginn drei Dreipunkter am Stück und führte so einen 11:1-Run der Sixers an, die das Spiel damit wieder an sich brachten.

Auch Koll zeigte jetzt wieder seine Qualitäten als Vorbereiter, setzte seine Kollegen gut in Szene und die Sixers hielten ihren Vorsprung bis in die Schlussphase, in der sie dann endgültig davonzogen. „Es war ein gutes Spiel auf Augenhöhe. Wir haben ihren starken Point Guard in der entscheidenden Phase gut kontrolliert. Auch unsere Intensität in der Defense war richtig gut. Der Neckbreaker war aber sicherlich unser Traumstart in die zweite Halbzeit,“ so Lechner.

Bereits am kommenden Samstag haben die Sixers im Heimspiel im Happyland die Möglichkeit die Serie für sich zu entscheiden. Wenn die Alligators wieder so gute Gegenwehr leisten, steht den Zuschauern ein tolles Spiel bevor. Apropos Zuschauer, auf die setzen auch die Sixers, wie Lechner erklärt: „Wir hoffen, dass wir eine volle Halle im Rücken haben, das kann ich knappen Spielen immer den Unterschied ausmachen.“