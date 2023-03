Nagl fehlte in der Defense

Werbung

Die schlechte Nachricht vorweg: Christian Nagl, Kapitän, Reboundmaschine und defensives Mastermind der Sixers wird für die nächsten vier Wochen ausfallen. Dass er für das Spiel der Sixers fast unverzichtbar ist, zeigte sich beim jüngsten Auftritt der Rabl-Truppe in Baden. „Das war furchtbar. Wir haben den Gegner auf die leichte Schulter genommen und einfach nicht hart genug verteidigt,“ ging Rabl hart mit seinem Team ins Gericht. Die Sixers erwischten einen kapitalen Fehlstart und lagen rasch zurück. Das größte Problem war aber die Defensive. Die elf Spieler, mit denen die Sixers antraten, kamen in den 40 Spielminuten nur auf 14 Fouls.

Das Team hielt das Spiel über weite Strecken zwar offen, punktete mit der werferischen Routine und vielen Punkten von Downtown, am Ende war Baden in der entscheidenden Phase aber schlichtweg cooler und sicherte sich den Sieg. „Am Sonntag geht es schon gegen Traiskirchen weiter. Das ist eine junge Truppe und wenn wir da wieder so verteidigen, wie in diesem Spiel, dann werden die uns nur so um die Ohren laufen,“ kündigt Rabl ein schweres Spiel an.