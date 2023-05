Sixers fixieren den Finaleinzug

Nach dem 77:66-Auswärtserfolg im ersten Spiel der Semifinalserie gegen die Alligators aus Deutsch-Wagram hatten die BK Sixers im Heimspiel am Samstag bereits die Chance den Finaleinzug zu fixieren. Bei einer Niederlage wäre die Serie hingegen in ein drittes und entscheidendes Spiel in Deutsch-Wagram gegangen. Die Sixers ließen allerdings nichts anbrennen, lieferten auf beiden Seiten des Balls eine starke Leistung ab, setzten sich mit 73:62 durch und fixierten somit den Finaleinzug.

Vorentscheidung bereits im ersten Viertel

Die Sixers, diesmal stand Trainerlegende Ludwig Rabl wieder selbst an der Seitenlinie, starteten wie von der Tarantel gestochen in dieses Match. Bereits zur Mitte des ersten Viertels hatten die Klosterneuburger sich etwas abgesetzt und lagen mit 12:5 in Führung. Die Klosterneuburger witterten die Chance auf eine frühe Vorentscheidung, setzten sich mit einem 13:0-Run weiter ab und setzten mit einem 25:9 zur Viertelpause eine äußerst deutliche Duftmarke.

Besonders stark zeigte sich in diesem Abschnitt Curtis Bobb, der seine Knieprobleme anscheinend gut im Griff hatte und im Alleingang 13 dieser 25 Punkte erzielte. Im zweiten Viertel spielten die Alligators dann bereits mit dem Rücken zur Wand, verteidigten wesentlich härter und ließen die Sixers nicht davonziehen.

Jetzt fielen bei den Klosterneuburgern aber die Würfe von Downtown und die Alligators konnten nicht aufholen. Bei 43:26 ging es in die Halbzeitpause und spätestens jetzt war klar, dass die Gäste aus Deutsch-Wagram im verbleibenden Spiel einen Traumtag bräuchten, um dieses Spiel noch einmal offen zu gestalten.

Die Sixers schoben dem aber einen dicken Riegel vor und legten auch im dritten Abschnitt mit einem 10:2-Run stark los. Beim Zwischenstand von 53:28 gegen Viertelmitte war das Spiel so gut wie entschieden. Diesen Eindruck hatten die Sixers offensichtlich ebenfalls und schraubten die Intensität deutlich zurück. Wo in der Defensive bis dahin sehr stark gearbeitet wurde, ließen die Klosterneuburger jetzt etwas nach und die Gäste aus Deutsch-Wagram witterten noch den Hauch einer Chance. Während bei den Sixers jetzt bereits die Bank zu viel Spielzeit kam, waren die Alligators alles in die Waagschale und waren plötzlich das bessere Team und entschieden diesen Abschnitt schlussendlich für sich. Bei 59:39 vor dem Schlussviertel hatten die Sixers aber noch mehr als genug Vorsprung, um den Sieg über die Zeit zu tragen. Das gelang der routinierten Truppe von Ludwig Rabl dann auch. Obwohl die Gäste im letzten Abschnitt satte neun Punkte mehr erzielten, setzten die Sixers sich schließlich mit 73:62 durch.

Obwohl er an der Leistung seines Teams, besonders in der zweiten Halbzeit, durchaus etwas auszusetzen hatte, lobte Coach Ludwig Rabl sein Team, das erneut zeigen konnte, dass es in den Play-offs immer einen Gang zulegen kann. Besonders die Intensität in der Defensive machte den Unterschied: „Den Tabellenführer nach dem Grunddurchgang in zwei Spielen hintereinander unter 70 Punkten zu halten, ist mehr als in Ordnung. Die wissen schon, wie man Basketball spielt und wir haben ihnen trotzdem 22 Steals und neun Blocks umgehängt. Das sind tolle Werte.“

Finalgegner wird erst ausgespielt

Gegen wen die Sixers im Finale antreten müssen, ist noch nicht klar. Nachdem das erste Spiel der anderen Serie an Baden ging und sich im zweiten Spiel Traiskirchen durchsetzen konnte, fällt die Entscheidung in dieser Serie erst am kommenden Sonntag. Den Sixers wäre Baden wohl der liebere Gegner. Mit dem flotten Spiel der jungen Truppe aus Traiskirchen hatten die Sixers im Grunddurchgang viel Mühe. Der Start in die Finalserie erfolgt jedenfalls erst in zwei Wochen.