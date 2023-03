Sixers fixieren Viertelfinale

Werbung

Nach dem 70:54 Auswärtserfolg gingen die Sixers mit einem guten Vorsprung in die zweite Viertelfinalbegegnung mit den Foxes. Trotz dieses Vorteils ließen die Spieler von Coach Ludwig Rabl bereits im ersten Viertel nichts anbrennen und setzten sich vorentscheidend auf 27:15 ab. Die Klosterneuburger überzeugten mit intensiver Defensive und hielten den Einfluss der wichtigsten Gästespieler auf das Spiel damit in Grenzen.

Die Gäste andererseits versuchten ihr Glück in der Defensive wieder mit der bewährten Zonenverteidigung, auf die sich die Sixers aber bereits im Hinspiel gut einstellen konnten. Offensiv mussten die Foxes früh ihr Glück von Außen versuchen, um den Rückstand aus dem Hinspiel zu kompensieren, was allerdings nicht von Erfolg gekrönt war. In den übrigen drei Abschnitten agierten die Teams zwar auf Augenhöhe, Bruck konnte den Rückstand aber nicht mehr wettmachen. Endstand: 82:69 für die Sixers.

Nächste Station: Cup-Semifinale

Die nächste Station für die Klosterneuburger ist das Cup-Semifinale, das am 15.4. seine Austragung findet. Hier sind erneut die Foxes aus Bruck der Gegner und im Fall eines Sieges geht es am 16.4. gleich mit dem Finale weiter. Die Termine für die Semifinalserien in der Landesliga, stehen noch nicht fest, diese werden aber erst nach dem Cup gespielt und als best-of-three ausgetragen. Gegner werden die Alligators sein.