Souveräne Sixers biegen Bruck

Werbung

Auch in der Landesliga der Herren sind die Playoffs bereits voll im Gange. Die Sixers mussten am Sonntag auswärts gegen die Foxes aus Bruck antreten.

In der ersten Halbzeit waren die Sixers noch nicht ganz im Spiel angekommen, hatten, trotz der eher gemächlichen Zonenverteidigung der Foxes, Probleme gute Würfe zu finden und diese zu versenken. So lagen die Klosterneuburger nach dem ersten Viertel noch mit 14:23 zurück. Im zweiten Viertel lief es dann schon etwas besser und die Sixers spielten auf Augenhöhe mit den Gastgebern mit. Dennoch ging es mit einem 26:34-Rückstand in die Kabinenpause. Nach der Halbzeit übernahmen die Sixers aber rasch das Kommando. Besonders Leo Koll verteilte die Bälle gut, fand immer wieder Wege, um die Zonenverteidigung zu bewegen und seine dadurch freien Mitspieler in Szene zu setzen. Bobb, Gschwind und Co. dankten es ihm mit einer wesentlich besseren Wurfquote. In der Defensive agierten die Klosterneuburger jetzt wesentlich besser, hielten die Foxes somit bei nur sechs Zählern und übernahmen so die Führung.

Im Schlussviertel spielten dann nurmehr die Klosterneuburger, die sich am Ende doch souverän mit 70:54 durchsetzten. Das Rückspiel steigt bereits am Sonntag um 12:30 im Happyland.