Alex Laurent verlässt die Dukes überraschend in Richtung der Belgischen Liga und hinterlässt in Klosterneuburg schlechte Stimmung. Grund für den Ärger bei BK-Obmann Werner Sallomon ist die Art und Weise, wie der Wechsel abgelaufen ist. „Wir haben die Option zur Vertragsverlängerung nach seinen guten Leistungen gezogen und unserer Meinung nach hat er noch einen gültigen Vertrag bei uns,“ erklärt der Obmann die Situation.

Laurent soll zunächst das Bild erweckt haben, auch in Klosterneuburg bleiben zu wollen, hat nach Abschluss der Gespräche aber seine Meinung im Stillen geändert. Sallomon dazu: „Wenn er gesagt hätte, dass er nicht bleiben möchte, hätten wir ihm keine Steine in den Weg gelegt. Wenn ein Spieler woanders hingehen möchte, dann macht es sowieso keinen Sinn, ihn halten zu wollen. Die Art und Weise, auf die er uns hingehalten hat, war aber überhaupt nicht in Ordnung. Das ging im Endeffekt alles sehr still und heimlich über die Bühne.“ Außerdem wäre laut den Klosterneuburgern eine Ablöse fällig. Die Dukes haben die Causa jetzt an die FIBA weitergeleitet.

„Wenn er gesagt hätte, dass er nicht bleiben möchte, hätten wir ihm keine Steine in den Weg gelegt"

Laurent, der auch für das luxemburgische Nationalteam spielt, wurde im letzten September von den Dukes verpflichtet und spielte zuvor in der 2. Liga für die Fürstenfeld Panthers. In Klosterneuburg bekam er viel Spielzeit und entwickelte sich von Spiel zu Spiel weiter. Besonders im Zusammenspiel mit Valentin Bauer war Laurent in vielen Partien ein wichtiger Faktor im Spiel der Dukes. Manchmal unterliefen ihm in wichtigen Situationen aber auch entscheidende Fehler.

Sallomon ist optimistisch, dass die Dukes die Lücke, die Laurent hinterlässt, füllen können: „Wir dachten, die Transferphase wäre abgeschlossen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir noch einen Ersatz finden.“