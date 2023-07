Lukas Reichle dockt bei den Dukes an

Der Kader der BK Dukes für die anstehende Saison in der Basketball Superliga nimmt immer konkretere Formen an. Zuletzt wurde ein Neuzugang fixiert, aber es gibt auch Spieler, die sicherlich nicht mehr mit an Bord sind.

Ein Guard mit Erfahrung in der Superliga

Nachdem letzte Woche Michael Weathers präsentiert werden konnte, wurden die Klosterneuburger sich nun offensichtlich mit einem Österreicher, der aber ebenfalls Erfahrung in den USA machte, einig.

Lukas Reichle heißt der neue Mann im Dress der Klosterneuburger. Mit ihm will man anscheinend langfristig planen, denn der 1,90 Meter große gebürtige Salzburger unterzeichnete bei den Dukes einen Dreijahresvertrag.

In den letzten zwei Jahren war Reichle in den USA für die University of Arkansas – Fort Smith in der zweiten College-Liga (NCAA Division II) auf dem Feld tätig. Doch auch in der österreichischen Superliga ist Reichle bereits eine bekannte Größe. Vor seiner Zeit auf dem College war er nämlich bereits für die Flyers Wels und die Vienna Timberwolves im Einsatz. 31 Spiele absolvierte er von 2018 bis 2020 für die Wiener, wobei er mit knapp 21 Minuten pro Spiel in seiner zweiten Saison ein wichtiger Baustein im Kader der Timberwolves war. In der Saison 20/21 stand er für die Flyers in 32 Partien durchschnittlich 10,5 Minuten auf dem Parkett.

Seine Jugendausbildung absolvierte Reichle bei BBU Salzburg und dass er ein durchaus vielversprechendes Talent ist, zeigt auch der Umstand, dass er 2019 und 2020 ins Trainingslager der Nationalmannschaft eingeladen wurde. Der Neuzugang freut sich offensichtlich bereits auf seine neue Wirkungsstätte, wie er verrät: „Ich freue mich sehr, nächstes Jahr für die Dukes zu spielen, da ich auch schon ein paar Leute aus der Mannschaft kenne und ich die Vereinskultur sehr schätze. Mein Ziel für die Saison ist, mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein und das Team bestmöglich dabei zu unterstützen.“

Auch in die Pläne von Dukes-Headcoach Damir Zeleznik dürfte der talentierte Guard gut passen: „Mit Lukas haben wir einen jungen und athletischen Spieler bekommen. Er hat schon Bundesligaerfahrung gesammelt und wird uns auf den Außenpositionen mehr Breite verschaffen.“

Alper und Bracy-Davis sind weg

Bei zwei Spielern aus dem Vorjahreskader ist mittlerweile allerdings fixiert, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr für die Klosterneuburger auf dem Platz stehen werden.

Da wäre zunächst Julian Alper. Der 23-jährige Guard wechselt zu den Mattersburg Rocks in die 2. Liga. Dort wird es für Alper wohl mehr Spielzeit geben, als noch in Klosterneuburg. Bei den Dukes kam er höchstens von der Bank ins Spiel, wurde nur in 22 Begegnungen eingesetzt und brachte es auf eine durchschnittliche Einsatzzeit von 5:17 Minuten, bei 0,4 Punkten pro Spiel.

Auf seine neue Aufgabe in Mattersburg, wo er sicherlich eine wichtigere Rolle einnehmen wird, freut sich Alper bereits: „Mattersburg war die vergangenen Saisonen immer eine Mannschaft die mit viel Intensität und Leidenschaft gespielt hat. Die Fans haben immer für unglaubliche Stimmung gesorgt und die Mannschaft sowohl zu Hause als auch auswärts lauthals unterstützt. Ich freue mich, ein Teil dieser Kultur zu werden und gemeinsam mit meinen Mitspielern alles zu geben, um uns und den Fans zahlreiche Siege zu bescheren.

Auch was Kevin Bracy-Davis angeht, herrscht jetzt Klarheit. Er wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr in der heimischen Superliga auf dem Platz stehen. Die Dukes verlieren damit den tragenden Spieler der Vorsaison und die Liga einen ihrer besten Akteure. Wie Dukes-Manager Matthias Hager bestätigte, geht Bracy-Davis jetzt im Kosovo in der dortigen Liga auf Punktejagd.