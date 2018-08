Nach einem Engagement in Güssing war Lanegger in den beiden vergangenen Jahren in England, Dänemark und Spanien aktiv. Zuletzt spielte der 28-jährige Steirer in der zweiten spanischen Liga für Palma de Mallorca.

"Mit Momo Lanegger werden wir durch einen der talentiertesten Guards Österreichs verstärkt", meinte Dukes-Obmann Werner Sallomon. "Er ist ein weiterer wichtiger Puzzlestein bei unserem großen Ziel, 2020 wieder ganz oben mitzuspielen."