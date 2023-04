Play-offs starten schon am Samstag

Werbung

Die Platzierungsrunde ist geschlagen und endlich ist es Zeit für die fünfte Jahreszeit im Basketball, die Playoffs. Die BK Dukes bekommen es in diesen mit den Oberwart Gunners zu tun, gegen die man bekanntlich zum Abschluss der Platzierungsrunde einen Overtime-Sieg erkämpfte. Sowohl die Dukes, aber auch die Fans hätten sich für die Playoffs wohl keinen besseren Gegner wünschen können.

„Lieblingsgegner“ unter den möglichen Kontrahenten

Für die Klosterneuburger stehen die Chancen gegen Oberwart wohl so gut, wie gegen kein anderes Team aus der Platzierungsrunde. Während die Klosterneuburger alle vier Spiele gegen St. Pölten verloren und die Bilanz gegen Wels mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen ist, setzten die Jungs von Damir Zeleznik sich in drei der vier Spielen gegen die Gunners durch.

Leckerbissen für die Zuschauer

Dabei ging es meistes knapp zur Sache. Der klarste Sieg gelang den Gunners bei deren einzigem Erfolg gegen die Dukes mit 81:67 und die Dukes setzten sich im Jänner relativ klar mit 74:62 durch. Die beiden anderen Spiele waren aber äußerst knappe Angelegenheiten, gingen beide mit +4 an die Klosterneuburger (84:80 und 72:68) und zuletzt ging es eben in die besagte Overtime. Für die Zuschauer dürfte diese Serie somit zu einem richtigen Leckerbissen werden. Das erste Spiel steigt bereits am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Oberwarter Sporthalle. Dann geht es Schlag auf Schlag. Bereits am Dienstag gastieren die Gunners ab 19 Uhr im Happyland für die zweite Begegnung und am 27.04 wird, ebenfalls ab 19 Uhr, in Oberwart das dritte Spiel ausgetragen. In diesem könnte die Serie frühestens entschieden werden, da im Best-of-Five gespielt wird, also jenes Team aufsteigt, das zuerst bei drei Siegen hält. In den restlichen Serien treffen übrigens Gmunden und Kapfenberg, Wien und Graz, sowie Wels und St. Pölten aufeinander.