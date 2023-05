Sixers müssen sich mit Silber begnügen

Nach der klaren 93:68-Abfuhr im ersten Spiel der Finalserie gegen die Baden Black Jacks standen die Sixers im Heimspiel am letzten Donnerstag bereits mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Niederlage wäre Baden Meister gewesen. Das wollten die Klosterneuburger aber offensichtlich mit aller Macht verhindern und lieferten im gut besuchten Happyland (240 Zuschauer) eine starke Partie ab. Im ersten Viertel waren noch die Gäste aus Baden am Drücker, setzten sich leicht auf 11:17 ab, doch dann kam die gute Phase der Sixers, die das Spiel mit einem Run bis zur Pause auf 37:32 drehten.

Entscheidung fiel im dritten Viertel

Im dritten Viertel fiel dann bereits die Vorentscheidung. Während die Klosterneuburger satte 21 Punkte auf die Anzeigetafel brachten, bissen sich die Black Jacks an der intensiven Defensive der Gastgeber die Zähne aus und erzielten nur acht Punkte. Beim Zwischenstand von 58:40 für die Sixers war die Begegnung nach dem dritten Viertel so gut wie entschieden. Spätestens nach dem 8:0-Run der Klosterneuburger zum Start des Schlussviertels gaben die Gäste sich auf. Endstand: 82:59 für Klosterneuburg.

Die Serie ging somit in ein drittes und entscheidendes Spiel. „So ein deutlicher Sieg ist gefährlich. Da glauben dann alle, dass das im dritten Spiel auch so einfach geht“, war Sixers-Coach Ludwig Rabl vor dem Entscheidungsspiel gewarnt.

Am Samstag wurde das zweite Spiel noch per Videoanalyse studiert und die zusätzliche Vorbereitung schien sich zumindest im ersten Abschnitt der dritten Partie auszuzahlen. Die Rabl-Jungs setzten sich rasch ab und dominierten den ersten Abschnitt, der mit 22:9 an die Sixers ging. Im zweiten Viertel fanden die Black Jacks aber in die Spur, brachten das Momentum Schritt für Schritt auf ihre Seite und ließen den Vorsprung der Sixers schmelzen.

Einbruch nach der Halbzeit

Bei 32:27 aus Sicht der Sixers zur Halbzeit war das Spiel in der zweiten Hälfte wieder vollkommen offen. Die Sixers kamen gut aus der Kabine, zogen wieder auf 13 Punkte Vorsprung davon, doch dann kam ein Totaleinbruch. „Wir haben aufgehört, Teambasketball zu spielen. Jeder hat es einmal versucht und wir wollten die Punkte mit individuellen Aktionen erzwingen“, kommentierte Coach Rabl die folgende Schwächephase seines Teams. Baden schob sich vor dem Schlussviertel mit 49:48 in Führung und nahm das Momentum aus dem dritten Viertel auch in den letzten Abschnitt mit. Da wirkte der Korb für die Sixers wie vernagelt. Nur zehn Punkte brachten sie auf die Anzeigetafel, während Baden sich am Ende mit 70:58 zum Meister kürte.

Die Sixers müssen sich somit mit dem zweiten Platz begnügen, der freilich gemischte Gefühle hinterlässt. Einerseits hat man in einer schweren Saison mit vielen Verletzungen viel aus dem Team rausgeholt, andererseits muss man jetzt mit dem Gefühl in die Sommerpause gehen, dass hier am Ende doch mehr möglich gewesen wäre.