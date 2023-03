BK Dukes: Eine Revanche und eine verpasste Chance

Werbung

Die BK Dukes waren letzte Woche doppelt im Einsatz. Zunächst gastierten am Donnerstag die Oberwart Gunners im Happyland, bevor am Sonntag das Heimspiel gegen die Gmunden Swans auf dem Programm stand.Nach den zwei Siegen in den bisherigen Begegnungen mussten die Dukes sich gegen Oberwart geschlagen geben. Die Gunners waren an diesem Abend die motiviertere Mannschaft, brannten auf Revanche und verdienten sich diese auch. Die Dukes hingegen zeigten eine eher untypische Leistung. In der Defensive kam die Zeleznik-Truppe nicht in die Spur, im zweiten Viertel alleine kassierten die Dukes 26 Punkte.

Mit zehn Punkten Rückstand waren die Dukes im Schlussviertel zwar noch in Schlagdistanz, an diesem Abend fehlte aber einfach der Biss, um das Spiel noch zu drehen. Endstand: 67:81.„Wir haben heute von Anfang an nicht die gewünschte Intensität an den Tag gelegt. Weder offensiv noch defensiv haben wir die richtigen Antworten gefunden. Wir müssen das Spiel jetzt analysieren, um es im kommenden Spiel gegen Gmunden besser zu machen,“ gab Coach Zeleznik die Marschroute hin zum Sonntagsspiel gegen die Swans vor.

Die Chance wäre da gewesen

Die Ansage des Trainers hat gefruchtet. Gegen die Gmunden Swans zeigten die Dukes eine ansprechende Leistung und boten den favorisierten Schwänen über weite Strecken Paroli.In der Defensive war rasch der notwendige Druck da, was aber besonders überzeugte, war die offensive Schlagkraft der Dukes, die den Schwänen ganze 85 Punkte einschenkten.

Punktgarant Kevin Bracy-Davis

Besonders Kevin Bracy-Davis lief in diesem Spiel zur Hochform auf und kam in 34 Minuten am Feld auf stolze 43 Punkte mit einer Trefferquote von über 50 Prozent von jenseits der Dreierlinie.In der zweiten Halbzeit war die individuelle Klasse der Gäste aus Gmunden aber dann genug, um den Hausherrn einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Dukes mussten sich 85:90 geschlagen geben.

Die Analyse von Coach Zeleznik fiel nach dieser Partie dennoch wesentlich besser aus, als nach dem Oberwart-Spiel: „Im Vergleich zum Spiel gegen Oberwart haben wir uns gesteigert und in vielen Bereichen einen besseren Job gemacht. Gegen diese Mannschaft kann man sich keine zwei schwachen Phasen leisten. Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und können stolz auf die Leistung sein.“