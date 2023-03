Die Dukes zeigten beide Gesichter

Werbung

Mit dem hart erkämpften Overtimesieg gegen den SKN St. Pölten ist den BK Dukes ein guter Start in die Platzierungsrunde der Superliga gelungen. Auch wenn man den ersten Erfolg gegen den SKN in dieser Saison durchaus als Achtungserfolg verbuchen darf, gibt es dennoch einige Lehren, die man aus dieser Partie ziehen muss.

Es fehlt an der Konstanz

Das größte Problem der Dukes war klar erkenntlich. Im ersten Viertel machten die Klosterneuburger lediglich vier Punkte. Ein furchtbarer Wert, auch wenn man St. Pölten mit solider Defensive bei nur 19 Zählern hielt. Die Dukes waren in dieser Phase komplett abgemeldet und sahen nicht gut aus. Nur ein Viertel später agierte das Team dann wie ausgewechselt, spielte die Wölfe an die Wand und drehte die Partie bis zur Halbzeit mit 27 Punkten sogar um. Das zeigt ganz deutlich: Wenn die Dukes ihr Potenzial abrufen, sind sie unglaublich stark. Es zeigt aber ebenfalls, dass die Klosterneuburger Probleme damit haben, eben dieses Leistungspotenzial konstant abzurufen. Daran muss man arbeiten, wenn es in der Platzierungsrunde weiter nach oben gehen soll.

Burgemeister war Man of the Match

Überragend war an diesem Abend Lennart Burgemeister. Mittlerweile ist klar, dass ihn seine kurze Verletzungspause nicht aus der Bahn bringen konnte. Der Klosterneuburger spielt eine ausgezeichnete Situation und ist auch in der Defensive immer wieder mit wichtigen Impulsen zur Stelle. In einer Phase als Bracy-Davis mit Foulproblemen weniger spielen konnte, als den Dukes lieb wäre, sorgte er immer wieder für wichtige Punkte und hielt das Team so auch mental im Spiel. Er war es auch, der das Spiel mit einem Dreipunkter aus großer Distanz in letzter Sekunde noch in die Verlängerung brachte.

„Im ersten Viertel haben wir vergessen, Defense zu spielen. Das haben wir im zweiten nachgeholt und uns wieder herangekämpft. Wir haben am Ende die Nerven bewahrt und mit etwas Glück dann doch noch gewonnen“, so Burgemeister zur Leistung der Dukes.

Die Statistik zeigt übrigens, dass Kapitän Clemens Leydolf, auf den die Dukes in diesem Spiel verzichten mussten, mit seiner Analyse im letztwöchigen NÖN-Interview goldrichtig lag. Wenn die Dukes in der Defensive Druck erzeugen und sich leichte Punkte durch Schnellangriffe erspielen, dann läuft es, wenn das Spiel statisch wird, liegt das den Klosterneuburgern hingegen nicht.