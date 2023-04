Dukes entscheiden Krimi in Oberwart für sich

Werbung

Auswärts ging es für die BK IMMOunited Dukes in den Play-offs gegen die Oberwart Gunners los. Unter der Saison konnten die Klosterneuburger drei der vier Begegnungen für sich entscheiden. Durch die bessere Tabellenposition in der Platzierungsrunde hatte Oberwart aber natürlich den Vorteil die Serie mit einem Heimspiel zu eröffnen. Die Dukes starteten mit Bauer, Burgemeister, Bracy-Davis, Fripp und Blazevic, während Oberwart mit Howard, Käferle, Koeppel, Gardner und Poljak startete. In den ersten Minuten dominierten die Defensivabteilungen. Nach sechs Minuten stand es erst 6:5 aus Sicht der Dukes, doch mit der Einwechslung von Miletic wurden die Klosterneuburger kreativer und zogen auf 14:6 davon. Bis zur ersten Viertelpause wuchs dieser Vorsprung sogar auf 19:7 an.

Auch ins zweite Viertel starteten beide Teams eher verhalten, Oberwart spielt jetzt aber auf Augenhöhe mit, wird gegen Viertelende sogar die etwas bessere Mannschaft und verkürzt damit bis zur Halbzeitpause auf 37:31. Zu diesem Zeitpunkt waren die Teams in den meisten relevanten Statistiken gleichauf, lediglich in der Wurfquote und hier besonders bei den Dreipunktern (Oberwart 11%; Klosterneuburg 40%) hatten die Dukes die Nase vorne.

Gunners glichen aus

Die Dukes kamen schwach aus der Kabine. Oberwart holte rasch auf, nach knapp über drei Minuten waren die Dukes bereits in den Bonusfouls und zur Viertelmitte war das Spiel, das jetzt zunehmend härter wurde, wieder komplett ausgeglichen. In den letzten Sekunden brachten die Gunners mit zwei getroffenen Dreipunktern am Stück die Führung an sich. Die Gunners waren in diesem Abschnitt allgemein das stärkere Team, besonders bei den Rebounds und den Assists setzten sie sich in dieser Phase ab.

Bei 58:60 aus Sicht der Dukes versprach das Schlussviertel ordentlich Spannung. Die Dukes zogen zu Beginn intensiv unter den Korb. Koeppel und Rauch mussten rasch mit dem fünften Foul vom Feld. Damit fehlten den Gunners in der entscheidenden Phase zwei wichtige Spieler. Knapp sechs Minuten vor dem Viertelende war auch für Blazevic das Spiel vorzeitig beendet. Die Begegnung blieb auch bis in die Schlussminuten ausgeglichen und spannend, spielte sich in dieser Phase aber zum Großteil auf den Freiwurflinien ab.

35 Sekunden vor Schluss stellte Bracy-Davis, der eine überragende Partie spielte, auf 80:77 für die Dukes, die Gunners antworteten nach einer Auszeit durch zwei Punkte von Poljak. Es folgte ein Time-out der Dukes. Beim anschließenden Einwurf verteidigten die Gunners mit allen Mitteln, es folgte ein Pfiff der Unparteiischen und nach kurzer Unklarheit wurde Bracy-Davis mit seinem fünften Foul vom Feld geschickt. Die Gunners trafen ihre Freiwürfe und bei 80:80 ging es in die Overtime.

Doppelte Verlängerung

Auch in der ersten Nachspielzeit konnte sich kein Team durchsetzen. Sechs Punkte worden pro Seite erzielt, bei den Dukes fehlte Bracy-Davis in der Offensive spürbar, doch mit intensiver Defensivarbeit hielten die Klosterneuburger sich im Spiel. In der zweiten Nachspielzeit waren die Tanks bei beiden Teams spürbar leer. Das Niveau nahm jetzt deutlich ab. Bei 25 Sekunden auf der Uhr brachte Fripp Jr. die Dukes nach mehreren Minuten im Rückstand per Zweipunkter wieder mit 93:92 in Führung. Die Gunners hatten mit dem letzten Wurf noch die Chance das Spiel zu gewinnen, Hanes konnte sich im direkten Duell mit Burgemeister aber nicht durchsetzen und verlegte den Wurf. Somit setzten die Dukes sich durch, entführten einen Sieg im Auswärtsspiel und haben in der kommenden Partie am Dienstag schon die Chance sich den Matchball in der Serie zu sichern.