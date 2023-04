Dukes finden nicht auf die Siegerstraße

Werbung

In der vergangenen Spielwoche setzte es für die BK Dukes zwei relativ klare Niederlagen. Im Spiel gegen St. Pölten wirkten die Dukes nicht in der besten Verfassung und gerieten rasch in Rückstand. Zur Halbzeit lag man bereits mit 40:28 im Rückstand. Besonders in der Offensive schien der Motor immer wieder heftig zu stottern und defensiv wurde nicht der notwendige und gewohnte Druck aufgebaut.

Nach der Halbzeitpause wurde das Offensivspiel der Dukes zwar etwas besser, die Wölfe aus der Landeshauptstadt blieben aber am Drücker und hielten ihren Vorsprung zunächst konstant. Gegen Ende des dritten Viertels bäumten sich die Dukes noch einmal auf, kamen auf 55:62 heran und verkürzten im Schlussviertel zwischenzeitlich sogar auf 61:65. Dann war die Luft aber eindeutig draußen und St. Pölten riss wieder eine Lücke auf. Um diese noch einmal zu schließen, fehlte bei den Dukes dann die Energie. Endstand: 87:66.

„Wir sind in den Top-6 nah aneinander und wollten heute zeigen, dass wir vor St. Pölten stehen sollten. Das ist uns nicht gelungen, wir waren nicht wach genug und so kommt man dann mit 21 Punkten unter die Räder“, brachte es Dukes-Spieler Jakob Wonisch auf den Punkt.

Auch gegen den Meister war nichts zu holen

Im zweiten Spiel der Woche ging es gegen den Meister aus Wien und auch hier fanden die Dukes nicht auf die Siegerstraße zurück. Obwohl die Wiener in den bisherigen Begegnungen durchaus geärgert wurden, sahen die Meister der Vorsaison bereits zur Halbzeit wie der sichere Sieger aus. Halbzeitstand:32:53. Nach dem Seitenwechsel verkauften die Dukes sich deutlich besser, drückten aufs Tempo und waren sichtlich bemüht den Rückstand zu verkürzen. Die Wiener stellten dem aber ihre hohe individuelle Klasse entgegen und blieben relativ unbeeindruckt. Erst im Schlussviertel kamen die Dukes noch einmal auf zehn Punkte heran, das war allerdings drei Minuten vor dem Spielende und somit zu spät, um die routinierten Titelfavoriten wirklich ins Schwitzen zu bringen. Endstand: 73:85.

Sechs Niederlagen am Stück

Diese Niederlage war die sechste am Stück für die Dukes. Alle sechs kamen zwar gegen starke Gegner und trotz teilweise guter Leistungen zustande, für das Selbstvertrauen wäre es aber sicherlich ratsam in den drei verbleibenden Runden vor den Playoffs noch den einen oder anderen Erfolg zu verbuchen, um mit breiter Brust in den letzten Abschnitt der Saison zu gehen. Sonst würde das letzte Erfolgserlebnis über einen Monat zurückliegen.