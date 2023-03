Dukes gewinnen packendes NÖ-Derby gegen SKN

Werbung

Spannender hätte der Auftakt der NÖ-Teams in der Platzierungsrunde nicht laufen können. Nach einem kapitalen Fehlstart fanden die Dukes noch rechtzeitig ins Spiel, um die Partie spannend zu machen und setzten sich am Ende in der Nachspielzeit durch.

Das erste Viertel war aus Sicht der Gastgeber schlichtweg furchtbar. Während St. Pölten zumindest 19 Punkte auf die Anzeigetafel brachte, lagen die Dukes nach den ersten zehn Minuten nur bei vier Zählern.

Außerdem lag Bracy-Davis, von dem die Dukes in der Offensive streckenweise stark abhängig sind, bereits bei drei Fouls und musste damit mehr Zeit auf der Bank verbringen, als Coach Zeleznik wohl geplant hätte.

Kraftakt im zweiten Viertel

Nach der ersten Pause änderte sich das Bild allerdings schlagartig. Jetzt waren die Dukes am Drücker und setzten zur Aufholjagd an. Besonders Lennart Burgemeister, der am Ende des Spiels bei 21 Punkten hielt, brachte immer wieder viel Energie aufs Feld und so ging es doch überraschend bei 31:30 in die Kabinen.

Nervenschlacht nach der Pause

Das dritte und vierte Viertel wurden dann zur Zerreißprobe für die Nerven der Spieler und mancher Zuschauer. Das Spiel ging auf Augenhöhe dahin und kein Team konnte sich entscheidend absetzen. St. Pölten lag zwar beständig ein paar Punkte in Führung aber nie genug, um in Sicherheit zu sein. In den Schlusssekunden war es dann Lennart Burgemeister, der das Spiel in die Verlängerung schickte. Er wurde von der auslaufenden Uhr aus großer Distanz zum Wurf gezwungen und versenkte diesen spektakulär.

Lennart Burgemeister war einer der besten Spieler dieser Partie. Foto: Pictorial, Filippovits

Jetzt brodelte es in der Halle und die Dukes schöpften sichtbar neue Kräfte. Bracy-Davis übernahm das Kommando über die Partie und brachte die Klosterneuburger in Führung, während Blazevic und Bauer bei den entscheidenden Freiwürfen cool blieben.

Zeleznik: Das tut dem Selbstvertrauen gut

Dukes-Coach Damir Zeleznik war natürlich erleichtert: „Ein sehr spannendes Spiel. Wir haben im Vergleich zum letzten Spiel unsere Würfe getroffen und es dadurch noch in die Overtime geschafft. Es ist natürlich eine große Sache, dass wir gewonnen haben, vor allem weil wir schon zweimal gegen St. Pölten verloren haben, das tut dem Selbstvertrauen gut.“ SKN-Coach Mike Coffin war weniger gut gelaunt: „Mit 28 Turnovers kannst du kein Spiel gewinnen.“