Dukes müssen Ausgleich hinnehmen

Die Nervosität der ersten Partie schien im zweiten Duell der Dukes und der Gunners abgelegt. Beide Teams präsentierten sich gleich zu Beginn des ersten Viertels gut eingestellt, ließen den Ball durch die eigenen Reihen wandern und fanden gute Wurfmöglichkeiten. Die Gunners trafen aber zunächst etwas besser und setzten sich zur Viertelmitte auf 9:15 ab. Nach einem Dreier von Bracy-Davis, einem Block von Nurse und einem Dreier von Wonisch war dieser Vorsprung aber rasch wieder egalisiert und das Momentum jetzt aufseiten der Dukes, die das Viertel mit 17:15 für sich entschieden.

Auch im zweiten Viertel legten beide Teams eine flotte Sohle hin, die Dukes setzten sich mehrfach leicht ab, Oberwart kämpfte sich aber immer wieder heran. Obwohl das Spiel von beiden Seiten intensiv geführt wurde, gab es diesmal wesentlich weniger Pfiffe als in der ersten Partie, was dem Spielfluss eindeutig guttat. Bei 36:32 für die Dukes ging es in die Halbzeitpause. Auffällig war zu diesem Zeitpunkt die Verteilung der Spielzeit bei den beiden Mannschaften. Die Dukes nutzten ihre Bank in der ersten Halbzeit wesentlich intensiver, als die Gunners.

Im dritten Viertel machten die Teams dort weiter, wo sie im zweiten aufgehört hatten. Die Gunners spielten jetzt etwas härter, die Dukes ließen sich davon aber nicht beeindrucken und hielten ihren Vorsprung in der ersten Hälfte des dritten Viertels konstant. Gegen Ende des Abschnitts nutzten die Klosterneuburger die Freiwürfe dann, um sich ein wenig weiter abzusetzen.

Bei 51:44 aus Sicht der Klosterneuburger ging es ins Schlussviertel. Nach einer Minute in diesem Viertel musste Gäste-Coach Horst Leitner die Halle mit seinem zweiten technischen Foul verlassen. Ein Rückschlag für die Gäste, die zu diesem Zeitpunkt mit 53:44 zurück lagen.

Gunners-Coach Horst Leitner musste im Schlussviertel vom Feld. Seine Truppe reagierte mit einem erfolgreichen Kraftakt. Foto: Pictorial, M. Filippovits

Als hätte der Ausschluss des Trainers in den Gästen neue Energiereserven offenbart, kamen diese wieder heran. Knapp zwei Minuten vor dem Ende stand es plötzlich wieder 61:61 und – mit den beiden letzten Spielen im Hinterkopf – roch es stark nach der nächsten Verlängerung. Zu Beginn der Schlussminute gingen die Gunners zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit in Führung, mit 12 Sekunden auf der Uhr stellte Hanes per Dreipunkter dann den Endstand von 61:66 her. Die Gunners waren besonders im Schlussviertel die bissigere und intensivere Mannschaft. Am Donnerstag geht es in Oberwart mit dem dritten Spiel der Serie weiter.

Stimmen zum Spiel

Damir Zeleznik, Headcoach der Dukes: „Wir haben heute knapp vor Ende des Spiels komplett den Faden verloren. Wir hatten zu viele Turnover, haben zu viele Dreier zugelassen und das, was wir defensiv in der ersten Halbzeit gut gemacht haben, nicht mehr getan. Wir werden die Sache in Oberwart besser machen.“

Clemens Leydolf, Spieler der Dukes: „Die Niederlage müssen wir uns selbst zuschreiben. Wenn du in den letzten fünf Minuten ohne Energie spielst und so viele Fehler machst, hast du den Sieg nicht verdient. Schade, dass wir diese Chance vergeben haben.“

Kurt Leitner, Assistant-Coach der Gunners: “Schwieriges Spiel, zum Glück haben wir es noch drehen können nach einem harten Kampf. Wenn die Serie so bleibt, wird es sehr spannend.“

Derek Hanes, Spieler der Gunners: „Das war ein gutes Spiel, jetzt steht es 1:1 und die Serie wandert zurück nach Oberwart. Das wird sicher auch ein hartes Spiel werden.“

Statistik

BK IMMOunited Dukes vs. Unger Steel Gunners Oberwart 61:66 (17:15, 19:17, 15:12, 10:22)

Werfer Dukes: Bracy-Davis 22, Bauer 9, Blazevic 9, Fripp 7, Nurse 6, Burgemeister 3, Wonisch 3, Miletic 2

Werfer Gunners: Hanes 22, Gardner 16, Howard 9, Käferle 9, Poljak 6, Rauch 4