Dukes verlieren auch zweites Semifinalspiel

Nach der klaren Niederlage im Hinspiel bei der die Dukes besonders in der Offensive nicht in die Spur fanden, waren die Gastgeber aus Klosterneuburg im Heimspiel natürlich auf Revanche aus. Das spürte man gleich in den ersten Minuten. Die Dukes verteidigten aggressiv, ließen den Ball gut wandern und waren am Rebound hellwach. Die Wiener ließen sich davon aber nicht unterkriegen und blieben durch eine gute Wurfquote von Downtown dran. So konnte sich kein Team in den ersten Minuten absetzen. Nach acht Minuten rissen die Dukes dann eine erste kleine Lücke auf und setzten sich auf 18:12 ab. Die Wiener reagierten mit der ersten Auszeit des Spiels. Bei 18:17 ging es in die erste Viertelpause.

Im zweiten Viertel begann die Offensivmaschine aus Wien dann an Fahrt aufzunehmen und die Titelaspiranten setzten sich leicht ab. Nach einem Timeout von Coach Damir Zeleznik kamen die Dukes aber wieder mit sehr viel Energie aufs Feld und hielten das Spiel offen, was sich auch im Halbzeitstand von 36:36 zeigte.

Indivudelle Klasse der Wiener setzte sich durch

Auch der dritte Abschnitt verlief zunächst auf Augenhöhe. Die dukes hielten weiterhin mit viel Einsatz dagegen, doch gegen Mitte des Viertels gelang den Wienern dann der entscheidende 9:0-Run. Nach einer weiteren Auszeit fingen die Dukes sich wieder und hielten besser dagegen. Nach 25 gespielten Minuten gelangen Kevin Bracy-Davis, der keinen guten Tag erwischte, allerdings von den Wienern auch sehr effektiv aus dem Spiel genommen wurde, seine ersten Punkte aus dem Feld und die Dukes hatten wieder etwas Aufwind. Mit zehn Punkten Rückstand vor dem Schlussviertel war die Situation noch nicht aussichtslos.

Nach einem letzten Aufbäumen der Hausherren, die auf vier Punkte herankamen, mussten die Dukes im Schlussviertel dann endgültig die Segel streichen. Die Spielweise der ersten drei Viertel schien zu viel Kraft gekostet zu haben und Wien setzte sich mit 69:82 durch.

Damir Zeleznik, Coach Dukes: „Gratulation an Wien, sie haben wieder verdient gewonnen. Wir waren viel besser als im ersten Spiel. Mit so einer Wurfquote ist es aber schwer, gegen so eine gute Mannschaft zu spielen. Wir haben alles versucht, wir sind jetzt 0:2 hinten und mit dem Rücken zur Wand. Wir werden jetzt alles analysieren und versuchen, im dritten Spiel einen Sieg einzufahren.“

Enis Murati, Spieler Vienna: Wir haben heute, genauso wie im ersten Spiel, bewiesen, was wir mit unserer Defense bewältigen können. Wir haben den Klosterneuburgern keine leichten Würfe erlaubt. Es gibt noch einige kleine Fehler, die wir ausbessern müssen, aber wenn die Verteidigung so bleibt, wie sie ist, glaube ich, dass wir im dritten Spiel auch gewinnen können.