Dukes verspielen klaren Vorsprung

Ähnlich wie die Begegnungen im Grunddurchgang sorgte auch das Platzierungsrunden-Spiel der Dukes gegen die Flyers für gute Unterhaltung. Das erste Viertel startete zwar etwas zerfahren, dafür mit viel Energie von beiden Seiten.

Bis zu den letzten Minuten vor der Halbzeitpause blieb es eine knappe Begegnung, dann setzten sich die Klosterneuburger mit einem Run leicht ab und blieben auch in den Minuten nach der Halbzeitpause die bessere Mannschaft. So setzte die Zeleznik-Truppe zwischenzeitlich gar mit 14 Punkten Vorsprung ab. Die Welser, die bis dahin ihr Glück im Eins-gegen-Eins suchten und nicht fanden spielten ab diesem Zeitpunkt aber besseren Teambasketball und schraubten die zunächst sehr schwache Assist-Statistik in die Höhe und setzten somit zur Aufholjagd an. Bis zum Schlussviertel war der Vorsprung der Dukes egalisiert und es ging bei 60:60 ins Schlussviertel.

In diesem war das Momentum bei den Oberösterreichern, die es auch nicht mehr aus der Hand gaben. Die Dukes mussten sich am Ende mit 87:79 geschlagen geben und verpassten somit die Chance auf wichtige Punkte, um an der Konkurrenz in der Platzierungsrunde vorbeizuziehen.

Uncharakteristische zweite Halbzeit

Besonders auffällig war, dass die Dukes in der zweiten Halbzeit nicht mehr den gewohnten Defense-Druck auf den Platz brachten. Das sah auch Coach Damir Zeleznik so: „Wir haben heute zwei verschiedene Halbzeiten gespielt. Die erste Halbzeit haben wir umgesetzt, was wir wollten. In der zweiten haben wir schlecht getroffen und gar nicht mehr verteidigt.“

Defensiver Druck fehlte nach der Pause

Für ein Team wie die Dukes, das besonders auf die defensiven Qualitäten setzt und in der Offensive auf Punkte aus Ballverlusten und Fastbreaks angewiesen ist, wird es ohne den besagten Druck in der Defensive schlichtweg sehr schwer ein Spiel zu gewinnen. Auf der Gegenseite war Wels-Coach Sebastian Waser natürlich glücklich über die noch gedrehte Partie: „Zwei völlig unterschiedliche Hälften, ich bin froh, dass wir in der zweiten Halbzeit angefangen haben zu verteidigen und unser schnelles Spiel zu spielen. Gratulation an meine Mannschaft zu diesem ‚Comeback-Win‘.“

Auch wenn die Dukes in diesem Spiel das schlechtere Ende erwischten, die Duelle gegen Wels sind immer sehr intensiv und bieten neben viel Spannung auch schönen Basketball. Beim aktuellen Stand der Tabelle in der Platzierungsrunde würde es im Playoff gleich zum Start mit diesem Duell losgehen.