Dukes vor schwerem Semifinalduell

Nach einer kleinen Verschnaufpause, die sich die Dukes nach der intensiven Serie gegen die Oberwart Gunners auch durchaus verdient haben, geht es am Samstag mit der Halbfinalserie los. In dieser haben die Dukes mit dem BC GGMT Vienna den — neben den Gmunden Swans — sicherlich härtesten Gegner der gesamten Liga vor der Brust. Die Saison der Basketballer aus der Hauptstadt war bisher bereits eine beeindruckende. Im Grunddurchgang standen 20 teils souveränen Siegen nur zwei Niederlagen gegenüber.

Erst in der Platzierungsrunde mussten die Wiener den ersten Platz an die Schwäne aus Gmunden abgeben. Auch in der Viertelfinalserie gegen Graz zeigten die Wiener von Coach Aramis Naglic ihr Können, setzten sich mit routinierten Leistungen 89:82, 75:67 und 93:74 gegen Graz durch.

Auch die bisherigen Saisonduelle zwischen den Dukes und dem Team aus der Hauptstadt zeigen die Favoritenrolle des Vorjahresmeisters klar auf. Mit 85:73, 85:70, 84,78 und 69:63 gingen diese nämlich allesamt an die Wiener. Die Dukes wussten in diesen Duellen aber zumindest phasenweise immer wieder zu überzeugen und stellten die klaren Favoriten vor größere Herausforderungen, als man vielleicht vermutet hätte.

Das Team aus der Bundeshauptstadt konnte sich in den heißen Phasen dieser Spiele immer wieder auf seine routinierten Stars verlassen, die im richtigen Moment immer wieder zur Höchstform aufliefen. Für die Dukes wird es vor allem auf die Defensive ankommen. Wenn die Zeleznik-Truppe genügend Druck erzeugen und somit Ballverluste erzwingen kann, ist eine Überraschung möglich. Die aus solchen Situationen entstehenden leichten Gegenstoßpunkte bräuchte man auf jeden Fall, um mit der Offensivmaschine aus Wien mitzuhalten.

Außerdem werden Kevin Bracy-Davis und Valentin Bauer ihre starke Form der letzten Wochen auf den Platz bringen müssen, wenn man die Wiener wirklich fordern möchte.