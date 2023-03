Gunners und Swans stehen an

Werbung

Bereits am Donnerstag um 19 Uhr geht es für die Dukes mit dem nächsten Spiel in der Platzierungsrunde weiter. Diesmal geht es daheim gegen die Oberwart Gunners. Das Team aus dem Burgenland liegt den Klosterneuburgern in dieser Saison. Die bisherigen Saisonduelle gingen mit 74:62 und mit 84:80 an die Dukes. Ein weiterer Erfolg gegen die Oberwarter würde die Tabellensituation in der Platzierungsrunde weiterhin spannend halten.

Am Sonntag folgt dann ab 17.30 Uhr das Heimspiel gegen die Gmunden Swans. Hier werden die Dukes allerdings einen Traumtag brauchen, um die Titelanwärter aus Oberösterreich zu fordern. Die Swans mussten sich das letzte Mal im Jänner gegen den Meister aus Wien geschlagen geben. Chancenlos sind die Dukes dennoch nicht. Im letzten Heimspiel gegen Gmunden forderte man die Schwäne bis zum Schluss und unterlag nur mit 73:79.