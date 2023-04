Klosterneuburg Duchess holen sich im Heimspiel den Titel

Werbung

Vor einer tollen Kulisse, die das prall gefüllte Happyland bot, lieferten sich Graz und Klosterneuburg zunächst einen sehr nervösen Start. Auf beiden Seiten dominieren in den ersten beiden Abschnitten die Defensivabteilungen, die Dreipunkter fielen nicht wie gewohnt und besonders die Spielmacherinnen Camilla Neumann (Graz) und Lisa Zderadicka (Klosterneuburg) wurden gut aus dem Spiel genommen. So ging es beim relativ niedrigen Spielstand von 29:24 für die Duchess in die Halbzeitpause.

Duchess nach der Pause am Drücker

Die Klosterneuburgerinnen kamen besser aus der Kabine, spielten jetzt auch die bessere Bank gekonnt aus und setzten sich kontinuierlich ab. Besonder Sina Höllerl, die allgemein eine starke Partie ablieferte, glänzte in dieser Phase. Mit 44:31 sprach vor dem Schlussviertel alles für die Klosterneuburgerinnen, die im entscheidenden Abschnitt cool blieben, den Vorsprung verwalteten und das Spiel letztlich mit 53:34 für sich entschieden. Einen ausführlicheren Bericht zum Titelgewinn der Duchess finden sie in der nächsten Ausgabe der NÖN-Klosterneuburg und ab Montag auf nön.at.