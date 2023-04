Klosterneuburger Dukes fixieren den Aufstieg ins Halbfinale

Das Dukes-Castle im Happyland war gut gefüllt, lediglich im Gästesektor blieben ein paar Plätze frei und so bot sich eine eine tolle Kulisse für den Showdown zwischen den Dukes und den Gunners. Die Ausgangssituation war klar: Mit einem Sieg stehen die Dukes fix im Semifinale, die Gunners hingegen brauchten unbedingt einen Sieg um die Serie in ein fünftes Spiel zu schicken.

Beide Teams starteten mit hoher Intensität in die Partie und gegen Viertelmitte setzten die Dukes sich bereits leicht ab. Nach einer Auszeit agierten die Gunners dann auf Augenhöhe, dennoch nahmen die Dukes einen Vorsprung in die erste Viertelpause mit (29:20). Im zweiten Abschnitt sah es kurz danach aus, als könnten die Gastgeber dieses Spiel frühzeitig entscheiden. Besonders Bracy-Davis lief wieder zur Höchstform auf und führte seine Mannschaft an. Die Gunners kämpften jetzt aber mit dem Rücken zur Wand um jeden Ball und jeden Rebound, wodurch die Oberwarter bis zur Halbzeitpause doch noch auf 55:48 verkürzten.

Großer Kampf in zweiter Halbzeit

Im dritten Viertel glichen die Gunners rasch aus, die Dukes brauchten ein paar Minuten um in die Spur zu finden, übernahmen dann aber wieder das Tempo. Das Spiel blieb flott und intensiv geführt, die Zuschauer kamen definitiv auf ihre Kosten. Im Schlussviertel erwischten die Dukes dann den besseren Start und setzten sich weiter ab. Von diesen Punkten zehrten die Klosterneuburger dann in der Schlussphase, in der die Gunners noch einmal alles in die Waagschale warfen. Endstand: 89:84 für Klosterneuburg.

Damir Zeleznik, Headcoach der Dukes: „Ein unglaublicher Kampf und wieder so eine knappe Angelegenheit. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft und es ist großartig, dass wir das vor so einer tollen Kulisse geschafft haben. Jetzt müssen wir gut regenerieren und gegen Wien, die sicherlich Favorit sind, das Halbfinale genießen.“

Clemens Leydolf, Kapitän der Dukes: Oberwart ist eine starke Mannschaft die sich nie aufgegeben hat. Am Ende des Tages waren wir aber das bessere Team und stehen verdient im Halbfinale. In der Halbfinalserie haben wir nichts zu verlieren.

Kevin Bracy-Davis, Spieler der Dukes: „Wir wollten dieses Spiel gleich beginnen wie wir das letzte beendet haben, mit hoher Energie und guter Kontrolle über den Ball. Das ist uns heute gelungen. Ein großer Dank gilt den Fans, die uns heute angetrieben haben.“

Brock Gardner, Spieler der Gunners: „Wir sind schlecht in dieses Spiel gestartet, aber wir haben uns zurückgekämpft und die Partie über weite Strecken eng gestaltet. Aber ich muss heute auch Klosterneuburg gratulieren, sie haben ein tolles Spiel hingelegt und ich wünsche ihnen viel Glück für die Halbfinalserie.“