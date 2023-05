BK Dukes mit einem Sweep in die Sommerpause

Die Saison der BK Dukes ist beendet. Die Klosterneuburger mussten sich in den ersten drei Spielen der Semifinalserie gegen die Vorjahresmeister des BC Vienna geschlagen geben, kassierten somit einen „Sweep“ und gehen somit in die Sommerpause.

25 Minuten lang auf Augenhöhe gespielt

Das zweite Spiel der Serie, ausgetragen im Happyland vor einer gut gefüllten Halle war bis zur Halbzeit ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Dukes konterten die höhere individuelle Klasse der Wiener mit viel Intensität, einer guten Leistung am Rebound und einem stark aufspielenden Predrag Miletic.

Die Wiener, die Kevin Bracy-Davis für lange Zeit komplett aus dem Spiel nahmen und auch Lennart Burgemeister gut unter Kontrolle hatten, übernahmen nach ungefähr 25 Minuten aber das Kommando über die Partie und erspielten sich im dritten Abschnitt einen Vorsprung, den sie routiniert über die Zeit brachten. Endstand 69:82. „Es war ein hart umkämpftes Spiel, wir haben im dritten Viertel leider einen Run der Wiener zugelassen, von dem wir uns nicht erholt haben. Wir haben besser gespielt als zuletzt und ich glaube, in Spiel drei haben wir eine Chance“, so Dukes-Spieler Arnold Fripp.

Somit standen die Dukes am Donnerstag bereits mit dem Rücken zur Wand, waren zum Siegen gezwungen, wenn die Saison nicht in Wien enden sollte. Für lange Zeit sah es dann auch danach aus, als würde das gelingen. Die Klosterneuburger legten furios los, bei den Wienern, die auf Jozo Rados verzichten mussten, lief es hingegen nicht nach Wunsch und die Dukes sicherten sich das erste Viertel mit 12:16. Auch im zweiten Abschnitt blieben die Klosterneuburger am Drücker und bauten den Vorsprung weiter aus. Bei 33:41 zur Halbzeitpause lag die Sensation in der Luft. Auch im dritten Abschnitt blieb die Aufholjagd der Wiener zunächst aus, Vujosevic und Murati hielten den Meister aber im Spiel und verkürzten vor dem Schlussviertel auf 55:59.

Den Deckel nicht draufgemacht

Im Schlussviertel zogen die Dukes, auf 66:55 davon, doch die Gastgeber bäumten sich noch einmal auf und glichen, angeführt vom jetzt groß aufspielenden Nemanja Milosevic in letzter Minute noch aus. In der Nachspielzeit hatten die Klosterneuburger dann schlichtweg nicht mehr die notwendigen Kraftreserven um sich gegen den klaren Favoriten zu stemmen und mussten sich mit 98:88 geschlagen geben.

Dukes-Coach Damir Zelezenik: „Diese Niederlage schmerzt, wir haben wirkliche viele gute Sachen gemacht heute. Wir waren am Rande der Sensation. Gratuliere an Wien zum verdienten Einzug ins Finale. Ich bin sehr stolz auf meine Burschen, wir haben wirklich eine großartige Saison gespielt und gehen mit erhobenem Kopf in die Sommerpause.“