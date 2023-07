Versöhnlicher Abschluss

Nach einem Sieg gegen Rumänien und Niederlagen gegen Griechenland und das Überraschungsteam aus Luxemburg in der Gruppenphase ging es für das Österreichische U18-Team bei der B-Europameisterschaft in der unteren Hälfte des Brackets weiter. Der neunte Platz wäre hier die bestmögliche Platzierung gewesen.

Nach Niederlagen gegen die Ukraine (48:59) und Schweden (74:83) sorgten die Österreicherinnen im Spiel gegen Estland mit einem knappen 51:48 wieder für ein Erfolgserlebnis und spielten im letzten Spiel am Sonntag gegen Nordmazedonien um den 15. Platz, den sie sich schließlich mit einem 81:74 sicherten.

Aus Klosterneuburger Sicht darf man die EM dennoch als Erfolg werten, immerhin spielten die drei Duchess im Nationalteam wichtige Rollen. Sina Höllerl stand mit durchschnittlich 34 Minuten pro Partie am meisten auf dem Platz und war Top-Scorerin ihrer Mannschaft. Iva Sanseovic bestach mit einer guten Wurfquote und spielte ihre Qualitäten am Rebound gut aus. Victoria Matzka brachte unterdessen viel Intensität auf das Feld und leistete besonders in den beiden letzten Partien mit jeweils neun Punkten einen wichtigen Beitrag zum versöhnlichen Abschluss für die Duchess.