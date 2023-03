Derbywoche für die Dukes

Werbung

Die intensiven Wochen in der Platzierungsrunde der Superliga gehen ungebrochen weiter. Bereits am Donnerstag gastieren die Dukes beim SKN St. Pölten in der Landeshauptstadt zum NÖ-Derby. Das jüngste Spiel dieser Teams zum Start der Platzierungsrunde war ein richtiger Kracher und wenn die Teams wieder so aufdrehen, darf man sich auf einen Basketball-Leckerbissen gefasst machen. Am Sonntag folgt bereits das Donau-Derby gegen die Meister aus Wien. Die Dukes sind hier klarer Außenseiter, waren in den bisherigen Spielen aber immer in Schlagdistanz.