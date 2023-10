Geht die Serie auch gegen die Timberwolvs weiter?

Am Samstag um 19 Uhr gehen die Dukes in Klosterneubur in die vierte Runde. Gegner sind die Vienna Timberwolves, die bisher zwei Spiele absolvierten und noch ohne Erfolgserlebnis dastehen.

Die Wiener werden hungrigt darauf sein, ausgerechnet gegen die Dukes einen ersten Sieg einzufahren. Nach der Papierform sind die bisher ungeschlagenen Dukes aber natürlich der klare Favorit.

Wenn Weathers, Carius und Bjeletic ihre Leistungen wieder auf den Platz bringen, sollten die Wölfe aus Wien nicht zum Gradmesser werden.

Die zeigten sich bei der jüngsten Niederlage gegen die Gunners (61:67) in der Offensive relativ harmlos und müssten mit der bissigen Defensive, welche die Dukes in den ersten Wochen aufs Feld brachten, einige Probleme haben.