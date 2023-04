Klosterneuburger Dukes: Zwei Chancen für Aufwind

Werbung

Am Donnerstag gastieren die Flyers aus Wels im Happyland bei den Dukes. Wenn sich diese Begegenung so abspielt, wie die bisherigen drei Spiele dieser Teams in dieser Saison, dann darf man durchaus einen spannenden Schlagabtausch erwarten. Das deutlichste Ergebnis in den direkten Duellen war der Welser Heimsieg im März (87:79). Zu Saisonbeginn setzten die Oberösterreicher sich ebenfalls durch, da war es aber knapp (80:77) und im Jänner setzten sich die Dukes einmal knapp durch (76:74).

Am Montag kommt es dann zum Auswärtsduell mit den Gmunden Swans. Gegen die Titelanwärter stehen die Dukes bisher bei drei Niederlagen. Wärhend man im Oktober mit 98:76 unterging, waren die beiden anderen Begegnungen aber durchaus knappe Angelegenheiten in denen die Klosterneuburger für lange Zeit auf Augenhöhe mitspielen konnten (73:79 und 85:90).