Klosterneuburger gehen als Favorit ins erste NÖ-Derby

Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen können die BK Dukes mit dem Start in die Saison bisher zufrieden sein. Nur gegen Wels hätte man mit etwas mehr Glück auch einen Sieg einfahren können. Großer Grund zur Freude im Klosterneuburger Lager ist da aber die Heimstärke der Dukes, die in den bisherigen beiden Auftritten in eigener Halle auf ganzer Linie überzeugen konnten. Sowohl gegen Kapfenberg als auch gegen Fürstenfeld war besonders die Defenisve stark unterwegs.

In beiden Spielen zusammengerechnet kassierten die Dukes gerade einmal 109 Punkte.

Als nächster Gegner kommen jetzt die Traiskirchen Lions ins Happyland. Wenn man die Löwen ebenfalls unter 60 Punkten halten kann, wird den Dukes der nächste Heimsieg gelingen. Die Lions fingen sich bei den beiden Aufsteigern aus Fürstenfeld und dem Burgenland knappe Niederlagen ein und waren gegen den BC Vienna chancenlos. Zuletzt konnten die Traiskirchner aber ein erstes Erfolgserlebnis verbuchen und sich im Heimspiel gegen die Timberwolves durchsetzen.

Dennoch darf man die Dukes in dieser Partie getrost als Favorit bezeichnen. Die Lions wussten aber bereits in den letzten Jahren als Underdog zu überraschen...