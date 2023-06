Zderadicka bleibt, Wildbacher geht

Die BK Duchess aus Klosterneuburger waren in den letzten Jahren eine unaufhaltsame Macht im heimischen Damen-Basketball.

Ein ganz großer Erfolgsgarant war neben dem hochkarätigen Kader natürlich auch Coach Franz Zderadicka, der es stets verstand, seine Mannschaft fokussiert zu halten und trotz der teils schwächelnden Konkurrenz immer eine Entwicklung aus seinem Team herauszukitzeln.

In den letzten drei Jahren mussten die Duchess sich unter ihm in nur drei Spielen geschlagen geben, die letzten beiden Jahre war man national sogar makellos. Daher ist die jetzt zuletzt erfolgte Bestätigung, dass Franz Zderadicka auch kommende Saison als Trainer der Duchess zur Verfügung steht ein großer Grund zur Freude in der Klosterneuburger Basketballfamilie. Der 60-jährige startet somit in seine vierte Saison als Trainer in Klosterneubrug und hat sich und seinem Team wieder große Ziele gesteckt.

Neue Aufgabe: Alpe Adria Cup

In der kommenden Saison werden die Duchess neben den Spielen im Cup und in der Liga noch eine weitere Aufgabe annehmen und international im Alpe Adria Cup mitspielen.

„Franz Zderadicka hat in den vergangenen Jahren ein tolles Team geformt, das zusammengewachsen ist und zahlreiche Erfolge feiern konnte. Wir freuen uns, dass er seine Arbeit hier fortsetzen wird und sind überzeugt, mit ihm und dem Damenteam noch viele weitere Erfolge zu erreichen“, sagt BK Manager Matthias Hager.

Zderadicka scheint bereit zu sein: „Wir wollen jedenfalls den Stamm unseres Teams behalten und für neue Aufgaben sogar verstärken. Besonders freue ich mich auf unsere erstmalige Teilnahme am Alpe Adria Cup Women, wo wir uns mit Damenteams aus Tschechien, Slowakei, Slowenien und Kroatien messen werden. Neben diesen neuen wertvollen internationalen Herausforderungen werden wir auch keinesfalls unsere nationalen Aufgaben geringschätzen. Nach drei maximal erfolgreichen Saisonen erwarten wir unsere Herausforderer in der win2day Basketball Damen Superliga und im Basketball Austria Cup stärker als zuletzt.“

Wildbacher geht nach St. Pölten

Auf eine Spielerin wird Zderadicka aber mit Sicherheit verzichten müssen. Michaela Wildbacher wurde vom neuen Damenteam des SKN St. Pölten, das gleich ganz oben in der Bundesliga mitspielen möchte, abgeworben.

Auch wenn die Klosterneubrugerinnen noch immer einen großen Kader mit sehr viel Qualität vorweisen können, Wildbacher bestach zuletzt in der Liga und auch im Nationalteam mit ihrer abgebrühten Spielweise und herausragender Arbeit in der Defensive.

Sie zu ersetzen, wird sicherlich eine Herausforderung. St. Pölten muss man gleichzeitig wohl allgemein auf der Rechnunghaben, denn neben Wildbacher wurde auch Top-Scorerin Nina Krisper aus Graz erfolgreich in die Landeshauptstadt gelotst.